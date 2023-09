Les tarifs des hôtels à New York vont probablement augmenter avec la disparition des locations Airbnb

De nombreux utilisateurs Airbnb ayant réservé à New York pour Noël se démènent pour trouver un nouveau logement. La société a annoncé prévoit d’annuler et de rembourser les réservations pour les séjours après le 1er décembre, selon l’Associated Press, après l’entrée en vigueur, le 5 septembre, de réglementations planifiées de longue date visant à lutter contre les locations illégales à court terme dans la ville. La réglementation, qui a suscité un tollé parmi les voyageurs et les propriétaires de locations courte durée, exige les hôtes doivent être présents pour les séjours de moins de 30 jours, avec un maximum de deux personnes séjournant dans un logement à la fois. Les hôtes doivent également s’inscrire et obtenir l’approbation de la ville – sinon les hôtes et les sites de réservation peuvent être soumis à de lourdes amendes. Le site Web de l’industrie du voyage, Skift, estime que les annonces à court terme d’Airbnb à New York ont ​​chuté de 77 % entre le 4 juin et le 10 septembre, poussant probablement de nombreuses personnes à la recherche de nouveaux logements.

« Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté le rythme de réservation le plus élevé pour la période de six mois à venir que nous n’ayons jamais vu depuis 2015 », a déclaré Kevin Davis, PDG de JLL Hotels & Hospitality’s Americas, à « Squawk Box ». Asie » lundi. « De plus, si vous regardez les recherches Google, au cours de la semaine dernière, pour les hôtels de New York, elles sont en hausse de 24% par rapport à la période de 60 jours », a-t-il déclaré. « Nous constatons un énorme intérêt pour les personnes séjournant dans les hôtels de New York. »

Les tarifs des hôtels de New York vont augmenter

La ville de New York dispose de suffisamment d’hôtels pour répondre à la demande des voyageurs, a déclaré Davis, citant une offre sans précédent de nouvelles chambres d’hôtel dans la ville. « Depuis 2020, 10 000 nouvelles chambres d’hôtel ont été livrées, et au cours des deux prochaines années, 10 000 nouvelles chambres d’hôtel supplémentaires seront livrées dans la ville », a-t-il déclaré. « Il y a donc tout à fait suffisamment de chambres d’hôtel pour accueillir tous les touristes qui souhaitent venir à New York. »

Néanmoins, la plupart des locations à court terme étant exclues, Davis a déclaré que les tarifs hôteliers allaient probablement augmenter. « Le message pour vos téléspectateurs est que s’ils envisagent de venir à New York, ils devraient prévoir de faire la réservation le plus tôt possible », a-t-il déclaré. « Nous nous attendons à ce que les prix augmentent probablement, en particulier à mesure que nous approfondissons la situation. année. » La demande sera également stimulée par une baisse des tarifs aériens aux États-Unis, alors que les compagnies aériennes tentent de stimuler la demande de voyages à l’automne, a déclaré Davis à Mandy Drury de CNBC. « A New York, par exemple, en août par rapport à juillet, les tarifs ont baissé de 14% », a déclaré Davis. « Si vous regardez les tarifs des grandes villes américaines vers New York, ils sont en baisse d’environ 17 %, donc les consommateurs constatent certainement une réduction des tarifs aériens aujourd’hui. »

Effet d’entraînement

De Londres à Paris et Dubaï, les villes du monde entier ont réglementé les marchés de la location à court terme. Mais les réglementations de New York vont plus loin que la plupart des autres, ce qui fait craindre que d’autres villes n’adoptent des mesures similaires. « Il est certainement possible qu’ils suivent l’exemple de la ville de New York », a déclaré Davis. « Ma meilleure hypothèse, cependant, est qu’ils verront probablement ce qui se passera au cours des six à 12 prochains mois en termes d’application et quelles seront les implications pour la ville avant de voir des types de législation similaires adoptés dans d’autres villes. »

Ce que nous constatons actuellement dans le secteur des locations à court terme est, franchement, une correction. Kévin Davis PDG, JLL Hotels & Hospitality’s Americas