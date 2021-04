South_agency | E + | Getty Images

Si vous envisagez de réserver le séjour à l’hôtel que vous avez reporté depuis le début de la pandémie, vous voudrez peut-être réserver une chambre tout de suite. Selon la société de technologie de réservation de voyages Koddi, les tarifs nocturnes, bien qu’ils soient encore quelque peu inférieurs à ceux d’il y a un an, augmentent lentement pour égaler ou – dans certaines destinations populaires – dépasser les prix prépandémiques. Au cours des 30 à 45 derniers jours, les prix moyens des hôtels ont sensiblement augmenté et ne sont plus que 5% inférieurs à ceux d’il y a un an, déclare Deep Kohli, directeur principal des services clients de la société basée à Fort Worth, au Texas. Ils étaient jusqu’à 11% moins chers quelques semaines plus tôt. Plus de Personal Finance:

Voici à quoi pourrait ressembler un voyage post-pandémique « Nous nous attendons à ce qu’il augmente en fonction de la hausse de la demande que nous constatons pour les voyages d’été », a déclaré Kohli, ajoutant que Koddi voit les tarifs aériens augmenter de concert avec les tarifs hôteliers à mesure que la demande augmente. La semaine du 11 avril, la demande hôtelière aux États-Unis a augmenté de 13,7%, le deuxième niveau le plus élevé cette année. Il avait culminé en mars pour les voyages des vacances de printemps. Il existe une corrélation entre les taux de déploiement de la vaccination et l’intérêt pour les voyages, selon Koddi. « Aux États-Unis, nous constatons une corrélation soutenue entre les régions qui ont un nombre comparativement élevé de vaccinations pour 100 personnes par rapport à la reprise de l’intention de voyage et de la demande de voyage pour ces régions », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué. Les hébergements dans les régions à forte demande – à proximité des plages et des parcs nationaux, par exemple – sont maintenant au-dessus des niveaux d’avant Covid, a noté Kohli, bien que les grandes régions métropolitaines comme New York et Chicago enregistrent toujours des taux déprimés grâce à une reprise plus lente.

En effet, la Las Vegas Convention and Visitors Authority rapporte que le tarif quotidien moyen dans les hôtels de Vegas, ainsi que ceux de Laughlin et Mesquite, Nevada, pour le mois de mars était de 100,11 $. Bien qu’il s’agisse d’une augmentation de 2,1% par rapport à février, il est toujours en baisse de 25% par rapport à mars 2019. Le volume de visiteurs, quant à lui, en baisse de 39,7% par rapport à mars 2019, a augmenté de 45,7% par rapport à l’année précédente. Selon Koddi, la demande générale à l’échelle nationale devrait continuer à augmenter car « une hausse saisonnière normale » se produit de mai à août. La firme a également constaté que les réservations de plus de 31 jours commencent à dépasser les niveaux historiques, que le taux d’annulation pour ceux qui réservent diminue et que les voyageurs semblent disposés à dépenser plus pour l’hébergement. En fait, les tarifs des hôtels et des centres de villégiature se rétablissent alors même que l’industrie a vu une migration de l’ère Airbnb vers les locations de vacances, qui peuvent souvent offrir plus d’intimité et moins de préoccupations concernant la propreté et l’exposition aux agents pathogènes. Kohli a déclaré que si les locations de vacances resteront populaires, « les hôtels reviennent ». En fait, le taux d’occupation des hôtels à proximité de ces plages populaires et des parcs nationaux atteint des niveaux records, a-t-il ajouté. « En général, les hôtels économiques et les hôtels pour séjours de longue durée ont mieux résisté à la pandémie, mais nous commençons à voir les hôtels de taille moyenne se redresser et à mesure que la confiance pour voyager augmente avec l’assouplissement des restrictions, le haut de gamme [hotel] et la demande de villégiature s’améliorera », a déclaré Kohli.