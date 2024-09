Les tarifs de YouTube Premium ont encore augmenté dans de nombreux pays

Un lecteur anonyme partage un rapport : Les utilisateurs de YouTube Premium du monde entier ont appris aujourd’hui de mauvaises nouvelles. Dans plus d’une douzaine de pays, le prix des forfaits individuels et familiaux de YouTube Premium a augmenté. augmenté de manière significativeIl s’agit là de la dernière vague d’augmentation des prix de Google, car de nombreux pays ont connu des hausses de prix il y a seulement quelques mois, les États-Unis étant l’un d’entre eux l’été dernier. Les pays concernés sont l’Irlande, les Pays-Bas, l’Italie, la Belgique, les Émirats arabes unis, la Suisse, la Malaisie, l’Arabie saoudite, l’Indonésie, la Colombie, la Thaïlande, Singapour, la Norvège, la Suède, la République tchèque et le Danemark. Les prix ont augmenté jusqu’à 40 %.