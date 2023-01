Les tarifs de l’Illinois American Water augmenteront entre 3 $ et 16 $ par mois – Shaw Local

La Commission du commerce de l’Illinois a émis le mois dernier une ordonnance ajustant les tarifs de base pour l’Illinois American Water, à compter du 1er janvier.

La demande de changement de taux, qui a été déposée en février, était principalement motivée par plus de 1,1 milliard de dollars d’investissements réalisés ou prévus, reflétant environ 948 millions de dollars d’améliorations du système d’eau et 204 millions de dollars d’amélioration du système d’assainissement dans l’Illinois de 2018 à 2023, Illinois American Water dit dans un communiqué.

Illinois American Water services Streator et plusieurs de ses communautés voisines.

Le dernier changement dans les tarifs de base de l’Illinois American Water pour le service d’eau et d’eaux usées a eu lieu en 2017. Le montant du changement de tarif que les clients subiront variera selon les districts d’exploitation de l’entreprise. La facture mensuelle de service d’eau pour le client résidentiel typique utilisant 3 500 gallons par mois avec un compteur de 5/8 de pouce augmentera entre 3 $ et 16 $ par mois, selon la zone de service, a indiqué la société. La facture d’eaux usées résidentielle typique augmentera entre 25 $ et 36 $ par mois, selon la zone de service.

Les clients recevront une communication dans leur facture d’eau américaine de l’Illinois expliquant plus en détail le changement de tarif.

L’ordonnance tarifaire entraînera une augmentation totale des revenus annualisés d’environ 67 millions de dollars, a indiqué la société. Les revenus supplémentaires soutiendront la poursuite des investissements dans les infrastructures essentielles d’eau et d’eaux usées dans tout l’État, y compris le remplacement, le revêtement et l’installation d’environ 141 miles de canalisations d’eau et d’eaux usées vieillissantes. Les investissements comprendraient également, entre autres, la modernisation des usines de traitement de l’eau et des eaux usées, des réservoirs de stockage, des puits, des stations de pompage, des bouches d’incendie, des compteurs et des regards dans tout l’État.

« En réalisant des investissements prudents et continus pour entretenir et moderniser nos systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, Illinois American Water s’engage à assurer la sécurité et la fiabilité de nos systèmes dans les communautés que nous desservons », a déclaré Rebecca Losli, présidente d’Illinois American Water.

En plus de l’ajustement tarifaire, l’ICC a approuvé la demande d’Illinois American Water d’un tarif réduit pour les personnes à faible revenu. Une facture combinée de collecte et de traitement des eaux usées pour le client résidentiel admissible typique pourrait diminuer d’environ 13 $ à 26 $ par mois, selon la zone de service. Une facture de service d’eau résidentielle admissible typique pourrait diminuer d’environ 12 $ à 24 $ par mois, selon la zone de service.

“Le tarif réduit pour les personnes à faible revenu reflète notre engagement à l’abordabilité pour nos clients, en plus des investissements critiques dans nos systèmes pour maintenir la santé publique”, a déclaré Losli. « Nous restons fermement engagés à répondre aux besoins de nos clients les plus vulnérables et à soutenir l’abordabilité.