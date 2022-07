Les tarifs aériens baissent à mesure que la haute saison estivale des voyages s’estompe. Maintenant quoi?

Maintenant, la question est la suivante : dans quelle mesure la demande sera-t-elle résiliente après le pic estival alors que les transporteurs et les voyageurs sont aux prises avec une inflation persistante et s’inquiètent d’un ralentissement économique ?

La flambée des voyages au printemps et en été – même à des prix exorbitants – a été une aubaine pour les compagnies aériennes, générant des revenus supérieurs aux niveaux de 2019 alors même que les compagnies aériennes volent moins qu’avant la pandémie, selon des rapports récents de grands transporteurs comme Delta Air Lines et American Airlines.

Les tarifs aériens ont chuté de 1,8 %, corrigé des variations saisonnières, de mai à juin, selon les dernières données sur l’inflation aux États-Unis, publiées la semaine dernière. Les tarifs ont été l’une des rares catégories à baisser à un moment où les prix à la consommation ont augmenté au rythme le plus rapide depuis plus de quatre décennies.

American et United Airlines ont également été optimistes et devraient publier leurs résultats du deuxième trimestre et fournir des perspectives aux investisseurs mercredi et jeudi, respectivement. American a prévu lundi une croissance des revenus de 22,5% au deuxième trimestre par rapport à 2019 pour les trois mois clos le 30 juin, en hausse par rapport à son estimation précédente d’une augmentation de 20%, selon un calendrier légèrement plus court.

Delta projette plus en sourdine croissance des revenus pour le troisième trimestre, cependant. Le transporteur s’attend à ce que ses revenus augmentent de 1% à 5% par rapport aux niveaux de 2019 et a déclaré qu’il limiterait la croissance de ses horaires jusqu’à la fin de l’année – une mesure qui pourrait à son tour maintenir les tarifs élevés si la forte demande de sièges des voyageurs se poursuit.

Pourtant, les compagnies aériennes devront naviguer des fissures sur le marché du travail brûlant et des inquiétudes concernant la faiblesse économique à mesure que la haute saison des voyages s’estompe.

“À l’automne, l’impact de l’inflation des coûts sur les revenus et les budgets discrétionnaires des consommateurs et des voyageurs d’affaires pourrait entraîner un affaiblissement de la demande globale de voyages en avion”, a écrit le mois dernier Jonathan Root, analyste des transports chez Moody’s Investors Service. “Cependant, les contraintes de capacité actuelles empêcheraient les compagnies aériennes d’avoir trop de capacité, si cela se produisait.”

Les compagnies aériennes américaines ont largement réduit leurs horaires après avoir mordu plus qu’elles ne pouvaient mâcher ce printemps et cet été. De nombreux transporteurs ont vendu des horaires aux passagers uniquement pour limiter les vols plus tard, car les pénuries de personnel et d’autres défis les ont incités à rappeler.

Delta, American, United, JetBlue Airways, Spirit Airlines et Alaska Airlines ont chacune limité leurs vols.

La baisse saisonnière des vols pourrait aider les compagnies aériennes à améliorer leurs opérations et offrir plus de marge de manœuvre pour former leurs milliers de nouveaux travailleurs sans les hordes de l’été.

Bastian de Delta a déclaré que le transporteur avait embauché 18 000 personnes depuis le début de 2021, ce qui correspond à peu près au nombre qu’il a perdu pendant la pandémie lorsqu’il a exhorté le personnel à prendre des rachats.

“Alors que nous avons plus de 95% des employés nécessaires pour rétablir complètement la capacité, nous en avons des milliers dans une phase du processus d’embauche et de formation”, a déclaré Bastian lors de l’appel trimestriel de l’entreprise.

Southwest Airlines, pour sa part, a déclaré cette semaine avoir embauché 10 000 personnes depuis janvier pour porter son effectif à 61 000, soit plus qu’en 2019.

Elizabeth Bryant, vice-présidente principale des ressources humaines, de l’apprentissage et du développement de Southwest, a ajouté que “l’embauche et la formation resteront une priorité tout au long de 2022”.

Des opérations plus fluides pourraient apaiser les inquiétudes des voyageurs concernant les retards et les perturbations et maintenir la demande à un niveau élevé. Mais dans l’intervalle, voler moins signifie des coûts plus élevés, qui sont souvent répercutés sur les consommateurs.

“Nous supportons en grande partie le coût total de la compagnie aérienne avec seulement 85% de nos vols restaurés”, a déclaré Bastian.

Avec une forte demande, les compagnies aériennes peuvent toujours facturer des tarifs relativement élevés – l’inverse est vrai, c’est pourquoi il y a eu tant de bonnes affaires au début de la pandémie lorsque la plupart des voyageurs potentiels sont restés chez eux.

De plus, une baisse des dépenses de consommation ou un ralentissement du marché du travail pourraient entraîner une baisse des tarifs et des revenus des compagnies aériennes.

“En ce moment, les gens ont juste de l’argent à dépenser”, a déclaré Adam Thompson, fondateur de Lagniappe Aviation, une société de conseil. “Une fois que les gens n’ont plus d’argent à dépenser, vous devez les convaincre qu’ils veulent acheter votre produit.”