Les Targaryen dans “La Maison du Dragon”: tout ce que vous devez savoir

Maison du Dragon fait partie des émissions de télévision les plus attendues de 2022. Alors que HBO blockbuster se déroule à King’s Landing dont nous nous souvenons tous, les citoyens nouveaux pour nous. Étant donné que cela se déroule environ 200 ans avant le début de Game of Thrones, il n’y a pas de visages familiers auxquels s’accrocher.

Cela peut faire d’entrer dans House of the Dragon un défi au début. Il y a tellement de nouveaux personnages et tellement de relations complexes que cela peut être un peu écrasant au début. Cette liste de Targaryen clés devrait aider à donner un sens au chaos. Notez qu’il y a Spoilers de l’épisode 1 de House of the Dragon dessous.

Aegon le conquérant

Aegon Targaryen n’est pas montré dans House of the Dragon, mais sa nouvelle légende est fréquemment référencée. Souvent appelé Aegon le Conquérant, Aegon fut le premier roi de Westeros. Il a épousé ses deux sœurs, Rhaenys et Visenya (oui, ses sœurs). Les trois d’entre eux avaient chacun des dragons, qu’ils ont utilisés pour unir les sept royaumes de Westeros par la force. Utilisant les épées de ses ennemis tombés au combat, Aegon demanda à son dragon de forger le trône de fer.

Si vous vous plongez dans la tradition de A Song of Ice and Fire, vous remarquerez les termes BC et AC. C’est avant la conquête et après la conquête. Rhaenyra Targaryen, par exemple, est née en 97 après JC.

Roi Jaehaerys Ier Targaryen

HBO



Le roi Jaehaerys Targaryen n’est vu que brièvement dans House of the Dragon, mais c’est un Targaryen important à connaître. Vous l’avez vu dans la vignette d’ouverture du premier épisode de House of the Dragon, dans lequel Jaehaerys avait convoqué un conseil de seigneurs Westerosi pour voter sur qui devrait lui succéder. Il est joué par Michael Carter qui, fait amusant, a joué Jabba le laquais Hutt Bib Fortuna dans Return of the Jedi.

Seul le quatrième souverain Targaryen de Westeros, Jaehaerys était un grand roi dans la tradition de A Song of Ice and Fire. “Le royaume dont Jaehaerys a hérité était appauvri, déchiré par la guerre, anarchique et déchiré par la division et la méfiance, tandis que le nouveau roi lui-même était un garçon vert sans expérience de la règle”, a écrit George RR Martin dans Fire and Blood. Pourtant, malgré ces débuts peu propices, Jaehaerys régnera pendant 55 ans, une période marquée par la paix et la prospérité.

Jaehaerys a épousé sa sœur, Alysanne Targaryen, qui était apparemment en vogue à l’époque. Leurs deux fils sont morts, ne laissant aucun successeur direct.

Roi Viserys Ier Targaryen

HBO



Le roi Viserys est peut-être le personnage le plus important de House of the Dragon, en particulier dans les premiers épisodes. Il est le petit-fils de Jaehaerys Targaryen et a remporté le concours qui a déterminé le successeur de Jaehaerys. Son principal concurrent lors de ce vote était Rhaenys Targaryen, cousine de Viserys et petite-fille de Jaehaerys.

Le père du roi Viserys était Baelor Targaryen, qui était l’héritier du trône jusqu’à sa mort d’une appendicite, ce qui explique pourquoi Viserys dans l’épisode 1 a nommé son fils nouveau-né Baelor.

“Beaucoup considèrent que le règne du roi Viserys I représente le sommet du pouvoir des Targaryen à Westeros”, a écrit Martin dans Fire and Blood, bien qu’il ait également noté les fautes du roi. “Le roi Viserys I Targaryen n’était pas le plus volontaire des rois, il faut le dire; toujours aimable et soucieux de plaire, il s’appuyait beaucoup sur les conseils des hommes qui l’entouraient et faisait ce qu’ils ordonnaient le plus souvent.”

King Viserys est joué par Paddy Considine, que vous avez peut-être vu dans Hot Fuzz, The Bourne Ultimatum, The World’s End et The Outsider de HBO.

Aemma Targaryen

HBO



La reine Aemma Targaryen est la première épouse de Viserys et la mère de Rhaenyra Targaryen. Avant de se marier dans la famille royale, elle était Aemma Arryn, faisant d’elle une parente éloignée de Jon Arryn, dont l’empoisonnement a précipité les événements décrits dans Game of Thrones.

Le mariage d’Aemma avec Viserys a été en proie à un grand malheur. Elle est tombée enceinte plusieurs fois, mais a fait des fausses couches. Un seul enfant en bonne santé est né : Rhaenyra. Deux garçons sont nés, mais tous deux sont morts dans leurs berceaux. Aemma est morte en donnant naissance au second, Baelor. Bien que sa mort soit une conséquence naturelle de l’accouchement dans le livre Fire and Blood, dans House of the Dragon, elle est causée par Viserys demandant au Grand Maester Mellos d’effectuer une césarienne sur Aemma dans l’espoir de sauver l’enfant.

L’actrice Sian Brooke joue Aemma Targaryen. En plus de plusieurs crédits télévisés, dont Eurus Holmes dans Sherlock, Brooke est également une actrice prolifique sur le circuit théâtral britannique.

Démon Targaryen

HBO



On peut dire que la plus grande star entrant dans House of the Dragons est Matt Smith, qui joue Daemon Targaryen. Pendant quatre ans, Smith a joué le docteur dans Doctor Who, et plus récemment a joué le prince Phillip dans The Crown.

Daemon Targaryen est le frère cadet de Viserys Targaryen et commence House of the Dragon en tant qu’héritier du trône de fer. Comme nous le voyons dans l’épisode 1, cependant, Viserys décide que sa fille Rhaenyra est un héritier plus approprié, disqualifiant le droit traditionnel de Daemon de devenir roi.

Daemon est marié à Rhea Royce. Les Royce sont une grande famille du Val ; Les fans de Game of Thrones se souviendront de Yohn Royce comme la figure clé de Vale après le meurtre de Lysa Arryn par Littlefinger.

Daemon est un peu comme un mélange entre Jaime et Tyrion Lannister. C’est un guerrier de renom mais, comme “le lutin” Tyrion, il est perçu à tort ou à raison comme une tache noire dans la famille. Il est connu pour fréquenter régulièrement les maisons de plaisance et a un côté rebelle prononcé.

Rhaenys Targaryen

HBO



Rhaenys Targaryen est “la reine qui n’a jamais été”. Elle a déclaré le droit de devenir reine, étant la petite-fille aînée du roi Jaehaerys, mais a été rejetée par les seigneurs de Westeros lorsqu’ils ont voté en masse pour Viserys à la place.

Rhaenys est la fille d’Aemon Targaryen, l’homonyme du Maester Aemon de Night’s Watch dans Game of Thrones. Rhaenys est dépeinte comme une dure à cuire dans Fire and Blood, connue pour son esprit, sa beauté et sa capacité à chevaucher des dragons. Elle est mariée à Lord Corlys Velaryon, qui est un membre éminent du Small Council in Fire and Blood. Bien que les Lannister soient connus pour leurs richesses dans Game of Thrones, à cette époque, c’est la maison Velaryon de Lord Corlys qui est la plus encaissée à Westeros.

Rhaenys est interprétée par Eve Best, plus connue pour son rôle d’Eleanor O’Hara dans Nurse Jackie. Steve Toussaint joue Lord Corlys.

Il convient de noter que dans Fire and Blood, le vote pour établir le successeur de Jaehaerys était principalement entre Viserys et Laenor Velaryon (le fils de Rhaenys, pas Rhaenys elle-même). Dans le livre – cela pourrait ne pas avoir d’importance dans la série – la maison Baratheon et la maison Stark étaient toutes deux partisanes de la revendication de Rhaenys pour le trône de fer.

Rhaenyra Targaryen

HBO



Le roi Viserys est peut-être le personnage central de la première saison de House of the Dragon, mais le personnage vedette est Rhaenyra Targaryen. Comme indiqué, Matt Smith est sans doute l’acteur le plus en vue de la série. Milly Alcock, qui joue Rhaenyra pendant une grande partie de la première saison, pourrait devenir la plus grande star de House of the Dragon.

Rhaenyra est le seul enfant survivant du roi Viserys et de la reine Aemma Targaryen. Après la mort de Baelor, qui n’a vécu qu’environ 10 heures, Viserys a déclaré Rhaenyra l’héritière légitime du trône. C’est une jeune femme au début de la série, à peine âgée de 14 ans. Mais Rhaenyra grandit rapidement au fur et à mesure que House of the Dragon progresse et devient une force irrésistible en elle-même.

Older Rhaenyra est joué par Emma D’Arcy, qui a joué un rôle de premier plan dans Truth Seekers en 2020. Neuf générations séparent Rhaenyra et Daenerys Targaryen : Rhaenyra est la grande, grande, grande, grande, grande, grande, de Daenerys. génial grand-mère.