Les tapis rouges sont de retour au TIFF, mais de grandes questions se posent sur l’avenir du cinéma

Un cortège de paillettes hollywoodiennes et un flux constant de battage médiatique descendent sur le Festival international du film de Toronto cette semaine, mais un nuage sombre plane sur la célébration alors que l’industrie cinématographique battue est confrontée à des questions cruciales sur son avenir.

Trois ans se sont écoulés depuis la dernière fois que le TIFF a organisé un festival du film entièrement en personne et pendant ce temps, le monde du cinéma a subi un changement sismique.

Les salles de cinéma, autrefois un élément fiable de l’industrie cinématographique, ont sombré dans l’incertitude financière tandis que l’industrie du streaming a pris une partie du relais. Les films qui avaient autrefois une saison de récompenses de six à huit mois peuvent désormais faire leurs débuts à la maison quelques semaines après leur sortie en salles.

Si la télévision est la pièce maîtresse de la conversation culturelle, certains observateurs disent que cela soulève des questions quant à savoir si le TIFF – ou tout autre festival du film – détient le poids culturel qu’il avait autrefois.

Amil Niazi, showrunner du podcast Pop Chat de CBC, dit que l’excitation entourant le retour du TIFF cette année vient « sous ce parapluie de questionnement et de considération » pour ce que cela signifie d’être l’un des plus grands festivals de films au monde.

“Il y a de plus en plus de questions sur le but d’un festival en personne… et si ce genre de pompe et de circonstance, de paillettes et de glamour, a vraiment sa place dans cette industrie.” dit Niazi.

Après avoir organisé principalement des projections numériques au cours des deux dernières années, les organisateurs du TIFF semblent déterminés à prouver qu’un festival en personne est la voie à suivre. Au cours des 11 jours commençant jeudi, le festival accueillera des soirées de première de film, des questions-réponses, ainsi que des concerts et des activations d’attrait pour les piétons par des entreprises sponsors le long de King Street West ou de Festival Street.

À l’intérieur des cinémas, le TIFF retrouve sa taille d’avant la pandémie avec une programmation de plus de 200 longs métrages.

Harry Styles, Oprah Winfrey et Daniel Craig seront parmi les noms de la ville pour les premières de films, tandis que Taylor Swift se rendra à Toronto pour discuter et projeter son court métrage de 13 minutes “All Too Well”, qui a fait ses débuts en ligne en novembre dernier.

Plusieurs sélections de films rendront hommage aux vertus communautaires du cinéma. Le film semi-autobiographique “The Fabelmans” de Steven Spielberg et le drame “Empire of Light” de Sam Mendes construisent tous deux une intrigue autour de l’attrait du grand écran, tandis que “I Like Movies” de Chandler Levack se déroule dans une chaîne de vidéothèques canadienne.

Ces réflexions nostalgiques rappellent également la rapidité avec laquelle les habitudes de visionnage populaires deviennent du folklore.

Après des mois de fermetures de COVID-19, le public est revenu dans les salles en nombre important, mais pas suffisamment pour atteindre les niveaux d’avant la pandémie.

Même “Top Gun: Maverick” battant des records cet été n’a pas apaisé les inquiétudes. Outre une poignée de films de super-héros et de suites, peu de films ont atteint le statut d’évasion, et les titres les plus attendus des festivals de cinéma – y compris “Crimes of the Future” de David Cronenberg et “Three Thousand Years of Longing” de George Miller – sont morts à l’arrivée au guichet.

Pendant ce temps, une source apparemment inépuisable de liquidités provenant d’entreprises technologiques a permis à Netflix et à d’autres géants du streaming d’engloutir des titres de festival primés, laissant les petits distributeurs indépendants s’effondrer sous leurs propres dettes financières.

Tout cela jette une incertitude sur la forme future de l’industrie alors que le TIFF fait son retour.

Claire Peace-McConnell n’est pas convaincue que l’une de ces forces extérieures laissera une brèche dans la réputation du TIFF. Le responsable du développement du contenu canadien chez le distributeur VVS Films a déclaré que le festival comprend que même si les films sont son événement principal, il s’agit également de “tous les extras”.

“Être dans la salle quand Steven Spielberg a une première mondiale, c’est une opportunité unique”, a-t-elle déclaré, pointant vers la prochaine première mondiale de “The Fabelmans” samedi.

“Je pense que tous ceux qui disent que les festivals de cinéma sont morts, ils doivent aller à cette projection et ils doivent ressentir l’énergie dans cette salle. Parce que c’est irremplaçable.

Mais alors que la promesse d’un contact avec la célébrité peut attirer un large public à certaines projections publiques, c’est le reste des sélections du TIFF qui fait face à un sort moins certain.

De nombreux événements artistiques canadiens ont été aux prises avec une fréquentation imprévisible depuis la réouverture de leurs espaces au cours de la dernière année et on ne sait pas combien de festivaliers se présenteront pour de petits films d’art.

Powys Dewhurst, un réalisateur qui supervise également la stratégie des événements de l’industrie, a déclaré que cela jette une incertitude sur tous les rassemblements artistiques – pas seulement sur le TIFF.

“Beaucoup de ces diverses institutions ont du mal à remplir les sièges pendant la pandémie”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il n’y a pas vraiment de moyen de dire à quoi cela va ressembler à ce stade.”

Pour aller de l’avant, les organisateurs du TIFF semblent déterminés à mettre de côté tout rappel brutal de la pandémie.

Finis les ciné-parcs où les couples canoodles dans l’intimité de leurs SUV, tandis que les films en plein air sous les étoiles ont été réduits à des films classiques au lieu de premières.

Même les projections virtuelles qui ont conquis de nouveaux festivaliers virent largement au noir. Seuls deux douzaines de titres sont disponibles à la location à domicile après le 13 septembre.

Cameron Bailey, le directeur général du TIFF, a défendu la petite liste de titres à visionner à domicile, affirmant que dans certains cas, ce choix est fait par les producteurs et distributeurs du film.

“(Ils) sont très prudents quant à la présentation de leurs films en ligne”, a-t-il déclaré, soulignant des facteurs tels que le piratage.

« Au cours des deux dernières années, lorsque nous n’avions pas beaucoup de choix, les titulaires de droits ont été aussi coopératifs que possible pour nous permettre de projeter certains en ligne partout au Canada.

Moins ou pas d’options virtuelles est une erreur pour tout festival du film qui espère rester pertinent, a suggéré Candice Frederick, journaliste principale sur la culture au Huffington Post à New York.

“Pour aller de l’avant, je pense que chaque grand festival devrait avoir cette capacité”, a-t-elle déclaré.

“Il y aura un nombre important de personnes qui ne feront l’expérience que virtuellement des festivals, donc je pense que c’est essentiel. L’idée de ne pas avoir cette plate-forme sera toujours une erreur.

Frederick est convaincu que le TIFF maintiendra son attrait, même si l’industrie au sens large est confrontée à des conflits sans précédent.

« Il y a encore assez de respect pour le théâtre. Les gens vont assister à un festival, peut-être pas exactement de la même manière qu’avant, et peut-être même pas aussi souvent, mais… les gens veulent toujours y aller », a-t-elle déclaré.

Niazi est d’accord, mais suggère que certaines des tendances pourraient finalement assombrir le spectacle entourant le TIFF.

“Si c’est vraiment le retour triomphal qu’il se propose d’être, je pense que (TIFF) sera en fait une version beaucoup plus petite et plus étroitement contrôlée de lui-même”, a-t-elle ajouté.

— Avec des fichiers de Nicole Thompson