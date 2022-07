Les Tampico Days démarrent en fanfare – Shaw Local

Les Tampico Days ont débuté en fanfare vendredi avec un feu d’artifice animé sur les terrains de balle du hameau du comté de Whiteside. Des centaines de personnes ont rempli le parc pour le spectacle bruyant et enflammé. Beaucoup plus au rendez-vous pour le week-end avec de la musique, un salon de l’automobile, de la décoration de rue, un défilé et d’autres activités amusantes qui se déroulent le samedi et le dimanche.

Les Tampico Days ont débuté en fanfare le vendredi 15 juillet 2022 avec un feu d’artifice animé sur les terrains de balle du hameau du comté de Whiteside. Des centaines de personnes ont rempli le parc pour le spectacle bruyant et enflammé. Beaucoup plus au rendez-vous pour le week-end avec de la musique, un salon de l’automobile, de la décoration de rue, un défilé et d’autres activités amusantes qui se déroulent le samedi et le dimanche. (Alex T. Paschal/[email protected]/credit)