Les Talking Heads mettent le public du TIFF 2023 debout avec le film remanié « Stop Making Sense »

TORONTO — Une première mondiale bruyante du classique revisité des Talking Heads, « Stop Making Sense », a mis le public du Festival international du film de Toronto sur pied alors que les cinéphiles et le groupe eux-mêmes se sont levés pour danser, huer et applaudir au rythme des succès des années 80.

La projection Imax a déclenché des éclats de célébration répétés dans la foule étourdie, rendant parfois difficile de distinguer quel public – celui sur grand écran ou celui en direct au théâtre – applaudissait et acclamait les favoris, notamment « Burning Down the House ». et « Une fois dans une vie ».

Lors d’une table ronde immédiatement après, le leader David Byrne a déclaré : « C’est pourquoi nous venons au cinéma. »

Vêtu d’un costume bleu vif et d’une chemise assortie, Byrne a pris place à côté des camarades du groupe vêtus de noir Chris Frantz, Jerry Harrison et Tina Weymouth pour une séance de questions-réponses animée par son compatriote new-yorkais et cinéaste Spike Lee.

L’histoire continue sous la publicité

C’était la première fois que les membres du groupe partageaient une scène depuis leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2002 et ensemble, ils retraçaient les origines d’un film que Lee considérait comme « le plus grand film de concert de tous les temps ».

Le regretté réalisateur Jonathan Demme a capturé leur célèbre concert en regroupant les moments forts de plusieurs concerts au Pantages Theatre de Los Angeles en décembre 1983, en utilisant six caméras chaque soir. La restauration 4K « Stop Making Sense » ouvre le 22 septembre.

La projection et les questions-réponses de lundi ont été retransmises en direct dans les cinémas du monde entier, et Lee a lu une question soumise par un téléspectateur à Montréal qui voulait savoir quels films avaient inspiré les aspects visuels.

Byrne a déclaré qu’il n’y avait pas grand-chose dans les films de Demme qui les inspiraient visuellement.

« Il était conscient de la manière dont les gens interagissent les uns avec les autres et il a intégré cela dans un film de concert, ce que l’on ne voit pas dans tous les types de films de concert », a déclaré Byrne.

« Je me souviens que lorsque nous y réfléchissions, je regardais tous les films de concerts et tout ce que je pouvais à l’époque. Je me souviens avoir regardé un morceau de Neil Young intitulé « Rust Never Sleeps » où il avait des amplis géants. J’ai pensé « Hé, c’est plutôt bien. »

À la mode maintenant Jill Duggar dit que son père l’a traitée « pire » que son « frère pédophile »

Du commerce aux séparatistes, Trudeau ressent la chaleur des relations tendues avec l’Inde

Lee, qui a réalisé la version cinématographique 2020 du spectacle de Byrne à Broadway « American Utopia », a posé des questions sur le célèbre blazer et pantalon surdimensionnés que Byrne porte pendant une partie du spectacle.

L’histoire continue sous la publicité

Byrne a déclaré que l’idée lui était venue lors d’un dîner au Japon après la tournée. Un dessinateur japonais lui a dit : « Eh bien, David, au théâtre, tout est plus grand que la vraie vie. »

« Il faisait référence à des gestes, et vous chantez plus fort et tout ça, et je me dis: ‘Oh, mon costume devrait être plus grand aussi », a déclaré Byrne en riant.

Sans perdre une miette, Frantz désigna l’immense écran Imax derrière eux : « C’était vraiment grand ce soir. »

Le TIFF se déroule jusqu’au 17 septembre.