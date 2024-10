Les Talking Heads enfin réunis (sur Jeopardy !)

Les fans de Talking Heads ont eu plusieurs occasions de voir le groupe enterrer ses différentes haches et apparaître en public ensemble ces dernières années, notamment avec un certain nombre de retrouvailles centrées sur le 40e anniversaire de Arrêtez de donner du sens cette année. Pourtant, combien de réunions Talking Heads avez-vous vues où vous aussi pouvez impressionner les autres personnes dans votre salon en donnant des réponses rapides à des quiz sur la production du groupe, au moins jusqu’à ce que votre conjoint essaie de vous couper le son, hein ?



C’est ainsi que fut le plaisir qui a accueilli les téléspectateurs lors de l’épisode d’hier soir d’une longue série de quiz télévisés. Péril!qui a offert aux fans les styles de « lecture maladroite d’un téléprompteur » des légendaires membres du groupe Tina Weymouth, Jerry Harrison, Chris Frantz et David Byrne. Et parce qu’Internet est parfois bon, vous n’êtes pas obligé de nous croire sur parole : Péril! lui-même a publié toute la catégorie pour que les fans puissent jouer à la maison. (Deux mises en garde cependant : premièrement, cette catégorie sera vraiment facile pour quiconque ayant même une familiarité passagère avec le groupe et le film, et deuxièmement, c’est moderne Péril!donc tout le monde joue de cette manière irritante où ils rebondissent vers le bas de la catégorie avant de revenir aux questions de moindre valeur, qui complètement gâche le flux prévu des questions et donne lieu à une mauvaise télévision, mais nous n’allons pas en parler, car nous l’avons déjà fait longuement.)

Maintenant, tous ceux qui espèrent voir Talking Heads jouer musique ensemble, ils feraient probablement mieux de se préparer à la déception ; Panneau d’affichage signalé plus tôt cette année que le groupe avait refusé 80 millions de dollars pour une tournée de retrouvailles qui aurait probablement inclus une performance à Coachella. Mais cette dernière apparition suggère qu’ils pourrait avoir une carrière prometteuse ensemble en tant qu’équipe de jeux-questionnaires de bar la plus accomplie musicalement de l’histoire de l’humanité ; écrivez simplement quelques questions qui vont plus loin que « Once In A Lifetime », hein ?