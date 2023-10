Les talk-shows de fin de soirée font leur retour après la fin de la grève des écrivains

Les talk-shows de fin de soirée ont commencé leur retour à l’antenne après une absence de cinq mois provoquée par la grève des écrivains d’Hollywood, tandis que les acteurs terminaient la première journée de discussions qui pourraient mettre fin à leur propre longue période de travail.

CBS Le spectacle tardif avec Stephen ColbertABC Jimmy Kimmel en direct! et NBC L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon ont été les premières émissions à quitter les ondes lorsque la grève des écrivains a commencé le 2 mai, et ont été parmi les premières à revenir avec de nouvelles diffusions lundi soir.

Colbert a envoyé un baiser foudroyant à son public, qui a scandé son nom alors qu’il montait sur scène au Ed Sullivan Theatre de New York pour l’enregistrement en début de soirée de son émission diffusée à 23 h 35 HE.

« Ça fait du bien d’être de retour », a déclaré l’animateur. « Maintenant, la grève des écrivains est terminée avec un nouveau contrat qui comprend des protections contre l’IA, des augmentations du coût de la vie, de meilleurs salaires pour le streaming et, grâce aux piquets de grève, mes écrivains ont eu l’air frais et le soleil, et ils ne se soucient pas de » Ça. Maintenant, ils sont de retour en toute sécurité dans leurs trous de plaisanterie. «

Dans un contexte froid et ouvert à son émission, Kimmel a été montré sur le canapé d’un psychiatre.

« La grève dure depuis si longtemps que je ne sais pas si je reviendrai », a déclaré Kimmel. La photo révèle ensuite que le thérapeute est son premier invité Arnold Schwarzenegger, qui déclare, dans une variation de son slogan le plus connu : « Vous reviendrez ».

Fallon a enregistré des segments pour son émission avec Matthew McConaughey et John Mayer. Il a ensuite annoncé qu’un troisième invité serait Bono de U2, qui a joué à l’ouverture de la nouvelle salle Sphere à Las Vegas ce week-end.

Un faux Bono est sorti enfermé dans une petite sphère. Le foret est tombé à plat et Fallon a suggéré qu’il faudrait peut-être un certain temps pour éliminer la rouille.

« Je dois mentionner que tous les scénaristes ne sont pas de retour », a-t-il déclaré.

Seth Meyers, l’ancien Saturday Night Live le rédacteur en chef dont l’émission suit celle de Fallon, a félicité les négociateurs du syndicat pour l’accord qu’ils ont remporté et pour la chance de revenir.

« Je suis tellement heureux d’être de retour dans une pièce avec mes écrivains, tout le monde. Mes écrivains m’ont tellement manqué », a-t-il déclaré. Puis il a plaisanté : « J’admets qu’au déjeuner, j’en avais un peu fini. »

Colbert a déploré de n’avoir pas été en mesure de plaisanter sur tant d’actualités pendant tant de mois.

« Je crois que nous avons été absents des ondes pour 154 actes d’accusation », a-t-il déclaré. « Ce fut un été fou. C’était juste rempli d’événements. »

Les hôtes ne sont pas restés totalement inactifs. Ils se sont associés pour un podcast, Force de frappe cinqpendant la grève.

Réunion mercredi

Pendant ce temps, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) a entamé lundi des négociations avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision pour la première fois depuis qu’ils ont rejoint les scénaristes dans une double grève historique le 14 juillet. les parties reprendront les négociations mercredi.

Les scénaristes ont été autorisés à retourner au travail la semaine dernière après que la Writers Guild of America (WGA) ait conclu un accord sur un contrat de trois ans avec une alliance des plus grands studios, services de streaming et sociétés de production de l’industrie.

Les acteurs ont débrayé pour plusieurs des mêmes problèmes que les écrivains, et les dirigeants de la SAG-AFTRA ont déclaré qu’ils examineraient de près les gains et les compromis de l’accord de la WGA, mais ont souligné que leurs revendications resteraient les mêmes qu’au début de la grève. .

Les deux parties ont indiqué dans un communiqué commun que « plusieurs dirigeants » des studios participeraient aux négociations, sans donner de noms. Mais le PDG de Disney, Bob Iger, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, le chef de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, et la directrice du contenu de NBCUniversal Studio Group, Donna Langley, ont tous participé directement aux négociations avec les scénaristes.