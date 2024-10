Les talibans vont interdire les images d’« êtres vivants » — RT World News

Le groupe islamique qui contrôle l’Afghanistan cherche à imposer la charia stricte dans tout le pays.

Les talibans ont promis d’interdire les images d’humains et d’animaux dans les médias afghans dans le cadre de la campagne plus large du groupe islamiste visant à appliquer la charia dans tout le pays.

Bien que les talibans aient initialement promis d’être plus modérés juste après avoir pris le pouvoir en 2021, le groupe a depuis imposé de nombreuses restrictions, notamment la suppression des images de femmes des espaces publics et l’interdiction des « immoral » films et instruments de musique.

« La loi s’applique à tout l’Afghanistan… et elle sera mise en œuvre progressivement », Saiful Islam Khyber, porte-parole du ministère de la propagation de la vertu et de la prévention du vice, a déclaré lundi à l’AFP.

Khyber a affirmé que « La coercition n’a pas sa place dans l’application de la loi » ajoutant que les responsables s’efforceraient de persuader les gens que la représentation d’êtres vivants était « vraiment contraire » à la loi islamique.

Les responsables talibans et les agences gouvernementales, ainsi que les médias travaillant dans le pays, continuent de publier régulièrement des photos de personnes sur leur site Internet et sur les réseaux sociaux. Khyber a toutefois déclaré à l’AFP que les autorités afghanes ont commencé à travailler à la mise en œuvre de restrictions dans certaines provinces.

















Les autorités de la province méridionale de Kandahar avaient précédemment ordonné de ne pas prendre de photos ou de vidéos de « êtres vivants » mais la règle ne s’étendait pas aux médias. En février 2024, l’AFP a cité Mohammad Hashem Shaheed Wror, un haut responsable du ministère de la Justice, qui avait donné pour instructions au personnel : « Prendre des photos est un péché majeur. »

Après avoir dirigé la majeure partie de l’Afghanistan ravagé par la guerre civile dans les années 1990, les talibans ont été chassés des grandes villes lors de l’invasion menée par les États-Unis en 2001, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Le groupe a ensuite mené une guérilla de 20 ans contre les troupes américaines et le gouvernement soutenu par l’ONU à Kaboul. Les talibans ont reconquis la capitale afghane lors de la dernière étape du retrait des forces occidentales en août 2021, obligeant le président Ashraf Ghani à fuir le pays.

Le gouvernement taliban n’a pas été reconnu par l’ONU, mais entretient des relations de travail avec plusieurs pays, dont la Russie.