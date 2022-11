Les talibans vont imposer leur interprétation de la charia en Afghanistan

CNN

Les talibans ont ordonné aux juges afghans d’imposer pleinement leur interprétation de la charia, y compris d’éventuelles exécutions publiques, amputations et flagellations, une décision dont les experts craignent qu’elle ne conduise à une nouvelle détérioration des droits humains dans ce pays appauvri.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré que le guide suprême de l’Afghanistan, Alaiqadar Amirul Momineen, avait rendu l’ordre “obligatoire” après avoir rencontré des juges pour “enquêter sur les cas de voleurs, de ravisseurs et de séditionnistes”.

“Ces cas qui ont rempli toutes les conditions de limitation et de rétribution de la charia, vous êtes obligés d’émettre la limitation et la rétribution, car c’est l’ordre de la charia… et il est obligatoire d’agir”, a tweeté Mujahid dimanche.

Kaheld Abou El Fadl, professeur de droit islamique à UCLA et l’une des principales autorités mondiales en matière de charia, a déclaré à CNN qu’il existe une riche histoire de débats sur les lois de la charia et diverses interprétations de leur signification.

« Sur chaque point de droit, vous trouverez 10 opinions différentes… La charia est très ouverte », a-t-il déclaré.

La charia dans la jurisprudence islamique signifie la “recherche de la volonté divine”, a déclaré El Fadl à CNN. « Bien que, à la fois dans les discours occidentaux et autochtones, il soit courant d’utiliser la charia de manière interchangeable avec la loi islamique, la charia est un concept beaucoup plus large et englobant tout, selon une déclaration du site Web d’El Fadl.

La mise en œuvre intransigeante de la doctrine par les talibans lorsque le groupe était au pouvoir pour la dernière fois de 1996 à 2001 comprenait des châtiments violents, tels que des exécutions publiques, des lapidations, des flagellations et des amputations.

El Fadl a déclaré que dans la tradition de 1400 ans de la charia, ces punitions étaient rarement appliquées parce que la majorité des juristes islamiques à travers l’histoire n’interprétaient pas la loi comme le font actuellement les talibans. “Les talibans ont une approche particulière de la charia que l’on ne peut ignorer”, a déclaré El Fadl. “Quiconque ne correspond pas à leur définition peut être mis à mort.”

Après avoir pris le pouvoir en août dernier, les talibans ont tenté de projeter une image plus modérée pour gagner un soutien international, mais dans les mois qui ont suivi, le groupe a réprimé les droits et libertés.

Les femmes en Afghanistan ne peuvent plus travailler dans la plupart des secteurs et ont besoin d’un tuteur masculin pour les longs trajets, tandis que les filles se sont vu interdire de retourner à l’école secondaire.

La semaine dernière, les femmes ont été empêchées d’entrer dans les parcs d’attractions de la capitale Kaboul après que le ministère de la moralité des talibans a déclaré que l’accès des femmes aux parcs publics serait restreint.

Lors du premier passage au pouvoir du groupe, les talibans ont interdit la plupart des formes de musique comme non islamiques, et en août dernier, en écho à cette politique, le chanteur folk afghan Fawad Andarabi a été traîné hors de chez lui et tué.

Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations unies, a déclaré à CNN que la récente annonce des talibans concernant la charia était “inquiétante”.

“Depuis qu’ils ont pris le pouvoir de facto, nous attendons d’eux qu’ils respectent leur promesse de respecter les engagements existants en matière de droits humains pris en Afghanistan”, a déclaré Haq. “Ils n’ont pas tenu leurs engagements. Nous continuerons à les presser à ce sujet. Nous sommes opposés à la peine de mort sous toutes ses formes.

La situation sécuritaire dans le pays s’est également détériorée depuis la prise de contrôle du groupe l’année dernière, le pays devenant de plus en plus isolé et appauvri.

Près de la moitié du pays fait face à une faim aiguë, selon les Nations Unies. On estime que 43 % de la population afghane vit avec moins d’un repas par jour, 90 % des Afghans interrogés déclarant que la nourriture est leur principal besoin, selon un rapport publié en mai par l’International Rescue Committee.