Les talibans utilisent des tasers, des lances à incendie et des coups de feu pour briser les femmes afghanes qui protestaient contre l’interdiction des salons de beauté

Des dizaines de femmes afghanes ont protesté mercredi contre l’interdiction des salons de beauté après que les talibans ont ordonné leur fermeture dans tout le pays. Les forces de sécurité ont utilisé des lances à incendie, des tasers et ont tiré leurs armes en l’air pour disperser la manifestation.

Les talibans ont déclaré plus tôt ce mois-ci qu’ils donnaient un mois à tous les salons d’Afghanistan pour mettre fin à leurs activités et fermer boutique, suscitant l’inquiétude des responsables internationaux inquiets de l’impact sur les femmes entrepreneures. Les talibans disent qu’ils interdisent les salons prétendument parce qu’ils offrent des services interdits par l’islam et causent des difficultés économiques aux familles des mariés pendant les festivités de mariage.

La décision est venue du chef taliban Hibatullah Akhundzada – la dernière restriction aux droits et libertés des femmes et des filles afghanes, à la suite de décrets les interdisant d’accéder à l’éducation, aux espaces publics et à la plupart des formes d’emploi.

Dans un rare signe d’opposition publique aux ordres des talibans, des dizaines d’esthéticiennes et de maquilleurs se sont rassemblés dans la capitale de Kaboul pour protester contre l’interdiction.

« Nous sommes ici pour la justice », a déclaré une manifestante qui s’est identifiée comme Farzana. « Nous voulons du travail, de la nourriture et de la liberté. »

Les talibans ont aspergé les femmes d’eau et tiré en l’air avec leurs fusils pour disperser le rassemblement.

Farzana a déclaré plus tard que les femmes se rendaient à la mission de l’ONU en Afghanistan, exhortant les manifestants à rester ensemble.

Un manifestant a déclaré à l’Associated Press que la manifestation avait commencé vers 10 heures du matin dans le quartier Shar-e-Naw de la capitale. Elle n’a pas voulu donner son nom par crainte de représailles.

« Le but de notre manifestation était qu’ils (les talibans) devaient reconsidérer et revenir sur la décision de fermer les salons de beauté car il s’agit de nos vies », a-t-elle déclaré. « Nous avons toutes participé, 50 à 60 femmes. Notre slogan était travail, pain et liberté.

La manifestation s’est poursuivie en début d’après-midi, lorsque les talibans sont arrivés pour disperser la foule, a-t-elle déclaré. Ils ont utilisé des tasers sur les manifestants.

« Ils ont mis deux ou trois de nos amis dans la voiture et les ont emmenés », a-t-elle déclaré.

Personne du gouvernement dirigé par les talibans n’était immédiatement disponible pour commenter la manifestation.

La mission des Nations Unies en Afghanistan, connue sous le nom de MANUA, a critiqué l’usage de la force par les talibans pour disperser les manifestants.

« Les informations faisant état de la répression par la force d’une manifestation pacifique de femmes contre l’interdiction des salons de beauté – le dernier déni des droits des femmes en #Afghanistan – sont profondément préoccupants », a déclaré la mission de l’ONU dans un tweet. « Les Afghans ont le droit d’exprimer leurs opinions sans violence. Les autorités de facto doivent respecter cela.

Pendant ce temps, le ministère du Vice et de la Vertu dirigé par les talibans, qui avait annoncé l’interdiction des salons de beauté début juillet, a déclaré mercredi qu’il détruisait des biens et des instruments utilisés pour « la promotion de la musique et de la corruption » et a publié des photos de feux de joie sur Twitter.

« Ces documents, qui ont été collectés lors de programmes immoraux à Kaboul et dans certaines provinces au cours des derniers mois, et qui ont causé la perte de notre jeunesse et la détérioration de la société, ont été détruits conformément à la charia (loi islamique) », a tweeté le ministère.

Riazat Butt, L’Associated Press