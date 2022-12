Les talibans utilisent des canons à eau contre des femmes qui protestent contre l’interdiction de l’université

KABOUL, Afghanistan – Les forces de sécurité talibanes ont utilisé un canon à eau pour disperser les femmes qui protestaient contre l’interdiction de l’enseignement universitaire pour les femmes samedi, ont déclaré des témoins oculaires, alors que la décision du gouvernement dirigé par les talibans continue de provoquer l’indignation et l’opposition en Afghanistan et au-delà.

“Il y avait de la sécurité dans chaque rue, chaque place, des véhicules blindés et des hommes armés”, a-t-elle déclaré. « Lorsque nous avons commencé notre manifestation, dans le parc Tariqi, les talibans ont pris des branches d’arbres et nous ont battus. Mais nous avons continué notre protestation. Ils ont renforcé leur présence sécuritaire. Vers 11 heures, ils ont sorti le canon à eau.

Il y a eu une condamnation internationale généralisée de l’interdiction des universités, y compris de la part de pays à majorité musulmane tels que l’Arabie saoudite, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Qatar, ainsi que des avertissements des États-Unis et du groupe G-7 des principales nations industrielles qui la politique aura des conséquences pour les talibans.

Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée respectant les droits des femmes et des minorités, les talibans ont largement mis en œuvre leur interprétation de la loi islamique, ou charia, depuis qu’ils ont pris le pouvoir en août 2021.

Ils ont banni les filles du collège et du lycée, interdit aux femmes la plupart des domaines d’emploi et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs et aux gymnases. Dans le même temps, la société afghane, bien que largement traditionnelle, a de plus en plus adopté l’éducation des filles et des femmes au cours des deux dernières décennies.