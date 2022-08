Les talibans sous surveillance alors que les États-Unis tuent le chef d’Al-Qaïda à Kaboul

ISLAMABAD (AP) – La frappe de drones américains qui a tué le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri sur le balcon d’une maison sécurisée à Kaboul a intensifié mardi l’examen mondial des dirigeants talibans afghans et a encore sapé leurs efforts pour obtenir une reconnaissance internationale et une aide désespérément nécessaire.

Les talibans avaient promis dans l’accord de Doha de 2020 sur les conditions du retrait américain d’Afghanistan qu’ils n’abriteraient pas de membres d’Al-Qaïda. Près d’un an après le retrait chaotique de l’armée américaine d’Afghanistan, le meurtre d’al-Zawahri soulève des questions sur l’implication des dirigeants talibans dans la protection d’un cerveau des attentats terroristes du 11 septembre et l’un des fugitifs les plus recherchés des États-Unis.

La maison sécurisée se trouve dans le quartier huppé de Shirpur à Kaboul, qui abrite plusieurs dirigeants talibans qui avaient emménagé dans les demeures d’anciens hauts responsables afghans du gouvernement renversé soutenu par l’Occident.

Les talibans ont d’abord cherché à décrire la frappe comme une violation par l’Amérique de l’accord de Doha, qui comprend également l’engagement des talibans de ne pas abriter ceux qui cherchent à attaquer les États-Unis – ce qu’al-Zawahri avait fait pendant des années dans des vidéos Internet et des chapes en ligne. Les talibans n’ont pas encore dit qui a été tué dans l’attaque.

Pendant ce temps, des rumeurs persistent sur un malaise dans les rangs des talibans, en particulier entre le puissant groupe connu sous le nom de réseau Haqqani, qui aurait abrité al-Zawahri, et d’autres personnalités talibanes.

“Le meurtre d’Ayman al-Zawahri a soulevé de nombreuses questions”, a déclaré un responsable des services de renseignement pakistanais, qui a parlé sous couvert d’anonymat à l’Associated Press car il n’était pas autorisé à parler publiquement aux journalistes. Al-Zawahri a pris la tête d’Al-Qaïda après la mort d’Oussama ben Laden au Pakistan en 2011, lors d’une opération menée par les US Navy SEALs.

“Les talibans étaient au courant de sa présence à Kaboul, et s’ils n’en étaient pas conscients, ils doivent expliquer leur position”, a déclaré le responsable.

La grève tôt dimanche a secoué Shirpur, qui abritait autrefois des bâtiments historiques rasés au bulldozer en 2003 pour faire place à des maisons de luxe pour les responsables du gouvernement afghan soutenu par l’Occident et les organisations d’aide internationale. Après le retrait américain en août 2021, l’élite talibane a commencé à y prendre certaines des maisons abandonnées.

La maison où al-Zawahri a séjourné était la maison d’un haut responsable du chef taliban Sirajuddin Haqqani, selon un haut responsable du renseignement américain. Les responsables talibans ont empêché mardi les journalistes de l’AP à Kaboul d’accéder à la maison endommagée.

Le réseau Haqqani est un groupe d’insurgés islamistes afghans, construit autour de la famille du même nom. Dans les années 1980, il a combattu les forces soviétiques et au cours des 20 dernières années, il a combattu les troupes de l’OTAN dirigées par les États-Unis et l’ancien gouvernement afghan.

Sirajuddin Haqqani est également le premier chef adjoint du mouvement taliban depuis 2016. Depuis août dernier, il a également servi le ministère de l’Intérieur nommé du gouvernement taliban. Le gouvernement américain maintient une prime de 10 millions de dollars sur lui pour « de nombreux enlèvements et attaques importants contre les forces américaines et de la coalition en Afghanistan, le gouvernement afghan et des cibles civiles ».

Mais les Haqqanis, de la province de Khost, dans l’est de l’Afghanistan, sont en désaccord avec d’autres dirigeants talibans, principalement des provinces méridionales de Helmand et Kandahar. Certains pensent que Sirajuddin Haqqani veut plus de pouvoir. D’autres personnalités talibanes se sont opposées aux violentes attaques des Haqqanis contre des civils à Kaboul et ailleurs.

« Il me semble que le rapport de force au sein des talibans est général. Il ne s’agit pas nécessairement des États-Unis ou de la communauté internationale. Il s’agit du nouveau régime, comment partager le pouvoir au sein du nouveau régime, qui obtient quelle position, qui peut contrôler quels ministères, décider des politiques générales et ainsi de suite », a déclaré Jerome Drevon, analyste principal de l’International Crisis Group qui étudie les militants islamistes. groupes.

« Il n’est pas surprenant que le bâtiment appartienne à la famille Haqqani. … Cela crée une tension entre ce qu’est le mouvement taliban, en particulier en ce qui concerne la manière dont il essaie de tendre la main à la communauté internationale, de se normaliser, etc. », a-t-il déclaré.

Le moment de la grève ne pouvait pas non plus tomber à un pire moment politique pour les talibans. Les militants font face à une condamnation internationale pour avoir refusé de rouvrir les écoles pour les filles au-delà de la sixième année, malgré les promesses antérieures. La mission des Nations Unies en Afghanistan a également critiqué les talibans pour les violations des droits de l’homme sous leur régime.

Les États-Unis et leurs alliés ont coupé des milliards de fonds de développement qui maintenaient le gouvernement à flot en partie à cause des abus, ainsi que gelé des milliards d’actifs nationaux afghans.

Cela a envoyé l’économie déjà brisée en chute libre, augmentant considérablement la pauvreté et créant l’une des pires crises humanitaires au monde. Des millions de personnes, luttant pour nourrir leur famille, sont maintenues en vie grâce à un effort de secours massif mené par l’ONU.

Les talibans ont tenté de rouvrir les robinets de cette aide et de leurs réserves. Cependant, le meurtre d’al-Zawahri a déjà été saisi par le secrétaire d’État américain Antony Blinken comme un signe que les talibans « ont violé de manière flagrante l’accord de Doha et les assurances répétées… qu’ils ne permettraient pas que le territoire afghan soit utilisé par des terroristes pour menacer la sécurité des autres pays.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a toutefois affirmé que les États-Unis avaient violé l’accord de Doha en lançant la frappe. La chaîne de télévision publique afghane – désormais contrôlée par les talibans – a rapporté que le président Joe Biden avait déclaré qu’al-Zawahri avait été tué.

« Le meurtre d’Ayman al-Zawahri clôt un chapitre d’Al-Qaida », a déclaré Imtiaz Gul, directeur exécutif du Centre de recherche et d’études sur la sécurité, basé à Islamabad.

Au Moyen-Orient, le meurtre d’al-Zawahri a coïncidé avec le 32e anniversaire de l’invasion du Koweït par le dictateur irakien Saddam Hussein, qui a déclenché la présence militaire américaine en Arabie saoudite – la même présence que Ben Laden a soulignée lors du lancement des attentats du 11 septembre. Anwar Gargash, haut diplomate aux Émirats arabes unis, a noté le moment.

C’est “une chance pour la région de contempler et de réfléchir sur l’absurdité de l’extrémisme, du terrorisme et des aventures militaires imprudentes et sur la façon dont tout cela a effiloché le tissu (de la région)”, a écrit Gargash sur Twitter. Les « leçons et enseignements sont présents, et l’espoir repose sur les pays de la région qui s’unissent pour garantir la sécurité et le développement partagé ».

