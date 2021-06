Les talibans s’emparent d’un TROISIÈME de l’Afghanistan lors d’une offensive éclair après que les États-Unis ont gaspillé près de 1 000 milliards de dollars dans une guerre «inutile» de 20 ans

LES talibans ont pris le contrôle d’un TIERS de l’Afghanistan alors qu’ils continuent d’accélérer leur offensive éclair tandis que les États-Unis continuent de retirer leurs forces.

Les États-Unis ont gaspillé près de 1 000 milliards de dollars dans la bataille « inutile » de 20 ans pour tenter de repousser le groupe terroriste qui se bat pour prendre le contrôle ultime du pays déchiré par la guerre.

Les talibans contrôlent désormais un tiers de l’Afghanistan et sont prêts à conquérir plus Crédit : AP

Les djihadistes ont continué à progresser dans les zones rurales et sont désormais à la portée des grandes villes Crédit : AP

Les talibans sont impatients d’aller de l’avant avec leur plan depuis que le président Joe Biden a annoncé le retrait des troupes en avril et ont depuis continué à « la vitesse de l’éclair ».

Les forces djihadistes ont maintenant progressé à travers les zones rurales, les mettant à distance des grandes villes telles que Hérat et Kaboul.

Un récent rapport du renseignement américain a averti qu’ils pourraient prendre la capitale, Kaboul, dans les six mois.

Ils ont maintenant pris presque deux fois plus d’Afghanistan qu’il y a deux mois, ce qui fait craindre qu’ils prévoient une offensive explosive cet été.

Ils profitent de leurs adversaires fatigués Crédit : Reuters

On craint qu’ils ne lancent une offensive estivale explosive qui dépassera les pires craintes du gouvernement américain Crédit : AFP

Cela marquerait « la plus grande victoire djihadiste depuis le départ des Soviétiques en 1989 », a déclaré un observateur au Daily Mail.

Cela dépasserait même les pires scénarios annoncés par les services de renseignement américains il y a des mois, incitant le président Biden à tenir des pourparlers de crise avec le président afghan Ashraf Ghani pour déterminer l’avenir du pays.

Les plans du président américain de retirer toutes les forces d’ici le 11 septembre ont été remis en question alors que les talibans continuent de narguer la puissance occidentale avec des « pressions importantes ».

Depuis mai, les talibans ont capturé 69 des 407 districts afghans, dont certains étaient considérés comme des bastions du gouvernement.

Le gouvernement américain a dépensé près de 1 000 milliards de dollars pour la guerre Crédit : Getty

Les talibans se sont emparés de presque deux fois plus du pays qu’il y a deux mois Crédit : Getty – Contributeur

Le président Joe Biden voulait que toutes les forces américaines soient retirées d’Afghanistan d’ici le 11 septembre Crédit : Reuters

Les missions devaient se concentrer sur le territoire du sud et de l’est, bastions traditionnels des talibans, mais elles ont concentré leurs offensives de manière alarmante dans le nord.

Avec 142 districts sous leur contrôle, le groupe terroriste vise fermement les 170 qu’il n’a pas encore – mais au milieu de son succès croissant, il a changé de tactique.

Un commandant taliban de la province de Ghazni a déclaré à NBC News qu’ils étaient surpris de la rapidité de leur opération et avaient même évité de capturer certaines zones pour ne pas irriter les forces américaines en respectant les engagements de l’accord de 2020 signé à Doha l’année dernière.

Leur séquence victorieuse menace d’annuler les efforts des deux décennies de service des États-Unis et de l’OTAN et de gaspiller les coûts colossaux de la lutte contre la « longue guerre ».

Ils ont choisi de façon inquiétante de se concentrer sur le territoire du nord où ils ont traditionnellement lutté pour prendre le contrôle Crédit : EPA

Certaines forces afghanes ont rendu leurs postes plutôt que de risquer davantage d’effusions de sang Crédit : AP

Le groupe terroriste a déplacé des millions d’Afghans Crédit : AFP

Le dernier rapport du ministère de la Défense de 2020 a révélé qu’ils avaient dépensé 815,7 milliards de dollars – près de 1 000 milliards de dollars – pour la guerre.

Le Congrès américain a constaté qu’environ 19 milliards de dollars avaient été perdus à cause du gaspillage, de la fraude et des abus entre mai 2009 et le 31 décembre 2019.

Sans parler des coûts humains – on estime que 66 000 à 69 000 soldats afghans ont péri, tandis que l’UN Watchdogs a déclaré que 72 journalistes et 444 travailleurs humanitaires avaient perdu la vie.

L’ONU estime que près de 11 000 civils ont été tués ou blessés depuis qu’ils ont commencé à enregistrer des pertes en 2009.

Près de 2,7 millions d’Afghans ont été contraints de fuir le conflit, tandis que 4 autres millions sont désormais déplacés à l’intérieur de leur pays d’origine.

On estime qu’entre 66 000 et 69 000 soldats afghans ont été tués dans le conflit Crédit : AP

Les avancées menacent de défaire les deux décennies de travail des forces américaines Crédit : AP

Il a épuisé les forces afghanes, voyant les troupes se plaindre d’être en infériorité numérique, sous-payées et fatiguées par 20 ans de combats.

Les djihadistes ont profité de leurs opposants fatigués – en voyant certaines unités gouvernementales se rendre et auraient négocié des accords avec eux au lieu de risquer de nouvelles effusions de sang.

Bill Roggio, rédacteur en chef du Long War Journal de la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré : « Les talibans ont presque doublé le nombre de districts qu’ils contrôlent, ont capturé des zones clés et des bases militaires et ont démoralisé des segments des forces de sécurité afghanes et des gouvernement. »

Un combattant bien connu et respecté du gouvernement, Sohrab Azimi, a été tué avec 22 autres personnes lors d’une récente bataille dans le district de Dawlat Abad, après que l’équipe aurait été envoyée sans renfort suffisant.

Les djihadistes contrôlent actuellement 142 quartiers et visent les 170 autres Crédit : AP

Le gouvernement afghan a lancé cette semaine une « mobilisation nationale », armant des volontaires locaux pour se joindre au combat Crédit : AFP

Un autre combattant, Mohammed Nasim, 33 ans, a expliqué comment il a été piégé pendant un mois et forcé de manger des baies et de l’herbe après que les talibans ont encerclé son poste.

Il a persévéré – même en creusant des éclats d’obus de son côté avec un couteau – jusqu’à ce qu’il soit secouru.

« Pendant 30 jours, j’avais pensé que j’allais mourir. Lorsque les commandos sont venus nous chercher, nous avons empilé les morts et les blessés sur le plancher du fuselage d’un hélicoptère, puis nous les avons écrasés pour rentrer à l’intérieur.

« J’avais perdu tellement de mes amis que j’avais envie de crier. »

Le gouvernement afghan a lancé cette semaine la « mobilisation nationale », en équipant les volontaires locaux pour qu’ils se joignent au combat.

Mais Bill Roggio a déclaré : « Le fait que le gouvernement ait lancé un appel aux milices est un aveu clair de l’échec des forces de sécurité … très certainement un acte de désespoir.