Les talibans se rapprochent des villes afghanes, poussant le pays au bord du gouffre

PANJWAI, Afghanistan – Les talibans empiètent sur des villes clés autour de l’Afghanistan depuis des mois, menaçant de conduire le pays à son point de rupture et de pousser l’administration Biden dans une situation sans issue, au moment même où la plus longue guerre des États-Unis est censée se produire. a une fin. Autour de la ville nordique de Kunduz, malgré le froid féroce de l’hiver, les talibans ont pris des avant-postes et des bases militaires, utilisant de petits drones armés pour terroriser les troupes afghanes. Dans la ville voisine de Pul-i-Khumri, ils se sont emparés d’importantes autoroutes dans une mainmise de la ville, menaçant les principales voies de sauvetage de Kaboul, la capitale du pays. Et Dans la ville de Kandahar, un socle d’importance historique et politique et un centre économique pour le sud du pays, les combattants talibans ont frappé les districts environnants et se sont rapprochés de la prise de la capitale provinciale qu’ils ne l’ont fait en plus d’une décennie. L’offensive effrontée des talibans a mis l’administration Biden dans une situation politique dangereuse. En vertu de l’accord conclu par le président Donald J.Trump avec les talibans l’année dernière, toutes les troupes étrangères – y compris les 2500 militaires américains restants qui soutiennent l’armée et les forces de sécurité assiégées de l’Afghanistan – devraient se retirer d’ici le 1er mai, laissant le pays dans un état précaire.

Si l’administration Biden honore la date du retrait, les responsables et les analystes craignent que les talibans ne submergent ce qui reste des forces de sécurité afghanes et prennent le contrôle de grandes villes comme Kandahar dans le but d’une victoire militaire complète ou d’une large reddition du gouvernement afghan dans le négociations de paix en cours. Mais si les États-Unis retardent leur échéance de retrait, comme l’a recommandé un groupe d’experts nommé par le Congrès le 3 février, les talibans considérerait très probablement l’accord de 2020 avec les États-Unis comme nul, ce qui pourrait conduire à de nouvelles attaques contre les troupes américaines et de l’OTAN, et potentiellement entraîner les États-Unis plus profondément dans la guerre pour défendre les forces afghanes, que les talibans pourrait encore riposter vigoureusement contre. «La menace de victoires militaires des talibans, en particulier dans un domaine aussi symbolique et stratégique que Kandahar, fait qu’il est difficile pour l’administration Biden d’avaler les risques de finaliser un retrait des troupes», a déclaré Andrew Watkins, analyste principal sur l’Afghanistan pour la crise internationale. Group, une organisation de résolution de conflits basée à Bruxelles. «Se retirer pourrait être politiquement impossible si Kandahar était aux nouvelles du soir.»

À Panjwai, un quartier voisin de la ville de Kandahar, le faible bruit sourd de l’artillerie a ponctué un récent après-midi d’hiver chaud, signalant la proximité des talibans avec son centre peuplé.