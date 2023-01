Les talibans se moquent du prince Harry “perdant” et disent qu’il devrait faire face à un tribunal pour crimes de guerre après avoir révélé qu’il avait tué 25 personnes dans un livre de rechange

Les responsables des TALIBAN se sont moqués du “perdant” du prince Harry après avoir révélé qu’il avait tué 25 combattants dans son nouveau livre Spare.

Le groupe militant enragé devrait être traduit devant un “tribunal international” après avoir “fièrement avoué [the] la criminalité”

Le prince Harry effectue ses vérifications avant vol tôt le matin dans son hélicoptère en Afghanistan Crédit : AP : Associated Press

Harry a effectué deux tournées en Afghanistan alors qu’il était dans l’armée britannique

Harry a révélé dans son livre qu’il avait effectué six missions lors de sa deuxième tournée en Afghanistan en 2012 alors qu’il servait dans l’armée britannique.

Il a affirmé avoir tué 25 combattants talibans pendant la guerre – ce qui a déclenché la fureur du groupe brutal alors qu’il est maintenant de retour au pouvoir en Afghanistan.

Le porte-parole de la police talibane, Khalid Zadran, a déclaré: “Le prince Harry restera toujours dans les mémoires à Helmand – les Afghans n’oublieront jamais le meurtre de leurs compatriotes innocents.

“Les auteurs de tels crimes seront un jour traduits devant un tribunal international et des criminels comme Harry qui avouent fièrement leurs crimes seront amenés à la table du tribunal devant la communauté internationale.”

Il a fait rage contre Harry pour avoir décrit les combattants comme des “pièces d’échecs” et ajouté qu’il ne se sentait “ni fier ni honteux”.

M. Zadran a déclaré que la description de Harry était “cruelle” et “barbare”.

Dans ses mémoires, Harry a déclaré avoir abattu des militants talibans alors qu’il pilotait des hélicoptères Apache dans le sud de la province de Helmand en 2012.

Il a revu des films de ses meurtres depuis la caméra montée sur le nez de la canonnière lorsqu’il est retourné à la base de Camp Bastion.

Harry a dit que la technologie signifiait : « Je pourrais toujours dire avec précision combien de combattants ennemis j’avais tués ».

Il écrit : « Alors mon numéro : 25. Ce n’est pas un numéro qui m’a donné satisfaction. Mais ce n’était pas non plus un chiffre qui me faisait honte.

« Dans la chaleur et le brouillard du combat, je ne pensais pas à ces 25 personnes. J’avais été formé pour les « autre-iser ». »

Le ministère de la Défense a refusé de commenter les affirmations de Harry selon lesquelles il avait tué 25 militants.

Harry a également fait d’autres affirmations dans son livre, notamment en affirmant qu’il avait eu une confrontation physique avec son frère William.

Spare est officiellement publié la semaine prochaine – mais les copies divulguées ont déjà envoyé des ondes de choc dans le monde entier.

“Les forces d’occupation en Afghanistan avaient l’habitude de lancer des opérations à la tombée de la nuit sur nos villages. Le prince Harry était impliqué dans cela et il a coûté la vie à des dizaines d’Afghans sans défense”, a déclaré M. Zadran.

“Les actions cruelles et barbares de Harry et d’autres ont réveillé la population afghane et ont conduit à un soulèvement armé contre eux. Nous appelons ce genre de soulèvement le jihad sacré.”

Le responsable taliban Anas Haqqani a également fulminé contre le prince Harry

Il a dit : “Ceux que vous avez tués n’étaient pas des pièces d’échecs, c’étaient des humains ; ils avaient des familles qui attendaient leur retour.

“Parmi les tueurs d’Afghans, peu ont votre décence de révéler leur conscience et d’avouer leurs crimes de guerre.

“La vérité est ce que vous avez dit : nos innocents étaient des pièces d’échecs pour vos soldats, chefs militaires et politiques.

“Pourtant, vous avez été vaincu dans ce ‘jeu’ de ‘carré’ blanc et noir.

“Je ne m’attends pas à ce que la CPI vous convoque ou que les militants des droits de l’homme vous condamnent, car ils sont sourds et aveugles pour vous. Mais j’espère que ces atrocités resteront gravées dans l’histoire de l’humanité.”

L’ancien colonel Richard Kemp a déclaré que les commentaires de l’héritier capricieux étaient une “trahison des personnes aux côtés desquelles il s’est battu”.

Le colonel Kemp a déclaré: «Il suggère que l’armée britannique entraîne les gens, y compris lui, à ne pas voir l’ennemi comme des êtres humains, ce qui est très loin de la vérité.

“L’armée fait extrêmement attention à faire la différence entre les civils innocents et les combattants sur le champ de bataille.”

Il a également averti que les révélations augmenteraient les menaces pour la sécurité de Harry – en incitant les terroristes à vouloir se venger.

Il a déclaré: «Cela porte atteinte à sa sécurité personnelle. Il s’est tiré une balle dans le pied.

“En combattant en Afghanistan, Harry a acquis une très forte réputation tant dans l’armée que dans le pays.

“Ces commentaires vont nuire à cette réputation et il ne sera plus considéré de la même manière par des personnes qui l’aimaient avant, y compris moi.”

Il a ajouté sur Sky News : “Cela incitera certaines personnes à tenter une attaque contre des soldats britanniques partout dans le monde.

“L’impact sur sa propre sécurité personnelle est encore plus grand.”

Pendant ce temps, le colonel Tim Collins, connu pour un discours d’avant-bataille qu’il a prononcé en Irak, a déclaré que la conduite de Harry n’est “pas la façon dont nous nous comportons dans l’armée”.

Il a déclaré: “Harry s’est maintenant retourné contre l’autre famille, l’armée, qui l’a autrefois embrassé, après avoir saccagé sa famille biologique.”

Il a également accusé Harry d’emprunter un chemin “étranger” à ceux du Royaume-Uni et du Commonwealth, ajoutant que le duc “poursuivait la politique identitaire américaine et lançait des insultes ou du racisme là où il n’y en avait pas”.

“Je me demande quel chemin il a choisi ? Au final, je ne vois que déception et misère dans sa quête de richesses dont il n’a pas besoin et son rejet de l’amour familial et de camaraderie dont il a cruellement besoin”, a-t-il déclaré.

Et le héros de Harry, Ben McBean – qui a perdu un bras et une jambe en Afghanistan – a également critiqué les révélations du prince.

L’ex-Royal Marine a déclaré: “Je t’aime, le prince Harry, mais tu dois te taire!

« Cela vous fait vous poser des questions sur les gens avec qui il traîne. S’ils étaient de bonnes personnes, quelqu’un lui aurait déjà dit d’arrêter.

Sur Good Morning Britain, il a ajouté: “Vous n’en parlez tout simplement pas vraiment. C’est entre les gars qui étaient là.

“Les civils n’ont pas besoin de savoir ce que vous faisiez là-bas.

“Pour lui, il est en Amérique, il a la sécurité. Il y a une raison pour laquelle vous n’y entrez pas. Vous savez en quelque sorte qu’il ne faut pas le faire.”