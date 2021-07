Les talibans revendiquent le passage frontalier afghan avec le Pakistan alors qu’un groupe d’insurgés s’empare de nouveaux territoires

Les forces talibanes ont capturé mercredi Wesh, une ville de la province du sud de l’Afghanistan, selon un porte-parole du groupe militant, Zabihullah Mujahid. Il a également déclaré qu’une route importante reliant le poste frontière de Wesh-Chaman avec le Pakistan était également sous leur contrôle. Les troupes afghanes auraient rendu la route commerciale clé quelques heures plus tôt à la suite d’une bataille avec les militants islamistes.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, Mujahid a rassuré les habitants que les talibans maintiendraient la sécurité dans la région et que le commerce transfrontalier reprendrait une fois qu’un accord aurait été conclu avec le Pakistan.

Les responsables du gouvernement afghan n’ont pas immédiatement réagi à la nouvelle. Selon les médias, les responsables pakistanais ont réagi au dernier gain territorial des talibans en « complètement » sceller le passage aux voyages et au commerce.

Le groupe insurgé revendique désormais le contrôle de 85 % du territoire afghan mais ce chiffre est contesté par Kaboul. La semaine dernière, les combattants talibans ont capturé deux principaux postes frontaliers avec l’Iran et le Turkménistan voisins. On pense également que les insurgés contrôlent environ les deux tiers de la frontière entre l’Afghanistan et le Tadjikistan.

Selon Shafiqullah Attai, président de la Chambre de commerce et d’investissement d’Afghanistan, les talibans ciblent les postes frontières afin de pouvoir s’approprier les recettes douanières tout en privant le gouvernement afghan de fonds. Il a déclaré à Reuters que bien qu’il n’y ait pas de chiffre exact sur le volume du commerce passant actuellement par les points de passage contrôlés par les talibans, les entrées de ces points d’entrée commençaient déjà à être acheminées vers les groupes d’insurgés.

La situation sécuritaire à Kandahar s’est aggravée ces derniers jours alors que les talibans consolident leur contrôle sur la province et menacent de s’emparer de la capitale provinciale.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!