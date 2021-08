Les talibans revendiquent l’attaque meurtrière contre la résidence du ministre afghan de la Défense

La résidence du ministre a été frappée alors qu’une importante réunion était en cours à l’intérieur, a indiqué le groupe dans un communiqué publié par son porte-parole, Zabihullah Mujahid.

L’attaque n’était que le début d’opérations de représailles visant des responsables afghans clés supervisant la lutte contre les talibans à travers le pays, a averti le groupe.

Mardi, les militants ont attaqué la résidence du ministre de la Défense par intérim, Bismillah Khan Mohammadi, située à proximité de la zone verte fortement fortifiée de Kaboul, qui accueille des diplomates étrangers.

Une voiture piégée et un échange de tirs entre les hommes armés et les forces de sécurité ont fait au moins huit morts et une vingtaine de blessés. Trois des assaillants ont été abattus, tandis que Mohammadi et sa famille s’en sont sortis indemnes. L’un des gardes du ministre figurait parmi les personnes tuées et un autre blessé, selon des responsables de la sécurité.

Peu de temps après l’attaque, une foule nombreuse est descendue dans les rues de Kaboul. Les participants à la marche nocturne portaient des drapeaux nationaux et scandaient des slogans, décriant les actions des talibans et soutenant les forces de sécurité du pays dans leur lutte contre le terrorisme.

Les États-Unis ont également blâmé les talibans avant que le groupe ne revendique officiellement la responsabilité. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que l’attaque portait la marque du groupe et a averti que les talibans « sera un paria international » si les pourparlers de paix afghans échouent. Il a également exprimé sa crainte que le pays ne sombre dans une guerre civile.

Les talibans ont intensifié leurs activités à travers l’Afghanistan après que les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes du pays plus tôt cette année. Les explosions et les attaques ciblant les forces de sécurité et les responsables gouvernementaux sont devenues plus fréquentes à Kaboul et dans d’autres villes, tandis qu’une offensive majeure des militants les a vus s’emparer de nombreux districts ruraux.

Les Américains, qui sont en Afghanistan depuis deux décennies, devraient achever le retrait d’ici le 31 août, conformément à la date limite fixée par le président Joe Biden.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!