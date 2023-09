Les talibans rejettent la responsabilité du Pakistan dans la fermeture des frontières, attisant les tensions

Les talibans ont rejeté mardi les accusations du gouvernement pakistanais selon lesquelles ils seraient responsables de la fermeture d’un poste frontière clé.

Le Pakistan a fermé mercredi dernier l’artère commerciale vitale de Torkham, dans son nord-ouest, après que les gardes des deux pays ont échangé des tirs.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Islamabad a accusé lundi les talibans de construire des structures illégales et de tirer sans discernement et sans provocation. Le porte-parole, Mumtaz Zahra Baloch, a également réaffirmé que l’Afghanistan permettait que son sol soit utilisé pour des attaques terroristes contre le Pakistan.

Les deux pays s’échangent la responsabilité depuis des mois sur les problèmes frontaliers et le militantisme.

Les remarques de Baloutche ont rendu furieux les talibans, un responsable du ministère qualifiant le gouvernement pakistanais d’« impuissant » parce qu’il ne peut pas garantir la sécurité du pays.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur d’Aghan, dirigé par les talibans, Abdul Mateen Qani, a déclaré que de tels incidents se produisaient aux frontières. « Dans ce cas, nous n’avons pas attaqué », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Lorsque nous avons été attaqués, nous nous sommes défendus et c’est notre droit. C’est un regret que le Pakistan n’ait pas été en mesure d’assurer sa sécurité et qu’il impute ses problèmes aux Afghans, que nous intervenions. C’est la raison de leur impuissance, ils ne peuvent pas assurer leur propre sécurité. »

Bilal Karimi, porte-parole adjoint de l’administration talibane, a également condamné les propos du ministère pakistanais des Affaires étrangères. Il a déclaré que les problèmes internes du Pakistan lui étaient propres et que leurs causes et leurs racines devaient être recherchées au Pakistan.

« Notre responsabilité est d’assurer la sécurité dans notre pays et de ne pas attirer de menaces à la sécurité », a-t-il déclaré à l’AP. « Nous espérons que l’accent sera mis sur le bon voisinage et l’économie. La porte des bonnes relations doit être ouverte. »

Les dirigeants des deux camps se sont rencontrés pour résoudre le problème du bouclage et mettre les hostilités sur glace.

Torkham a été témoin d’affrontements en février et la ville est restée fermée pendant plusieurs jours après que les deux parties se soient accusées d’essayer de construire de nouveaux postes le long de la frontière.

L’Afghanistan n’a jamais reconnu la frontière poreuse qui traverse le cœur des Pachtounes et dilue le pouvoir du plus grand groupe ethnique du pays des deux côtés.

Le Pakistan affirme avoir achevé la clôture de 97 % de sa frontière pour mettre fin aux attaques et à la contrebande.