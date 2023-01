Les talibans redoublent d’efforts pour interdire aux femmes de passer les examens d’entrée à l’université – National

Les talibans ont doublé samedi leur interdiction de l’éducation des femmes, renforçant dans un message aux universités privées que les femmes afghanes n’ont pas le droit de passer les examens d’entrée à l’université, selon un porte-parole.

La note intervient malgré des semaines de condamnation et de lobbying de la part de la communauté internationale pour un renversement des mesures restreignant les libertés des femmes, y compris deux visites consécutives ce mois-ci de plusieurs hauts responsables de l’ONU. Cela augure également mal des espoirs que les talibans pourraient prendre des mesures pour annuler leurs édits de si tôt.

Les talibans ont interdit aux femmes d’accéder aux universités privées et publiques le mois dernier. Le ministre de l’enseignement supérieur du gouvernement dirigé par les talibans, Nida Mohammed Nadim, a soutenu que l’interdiction est nécessaire pour empêcher le mélange des sexes dans les universités _ et parce qu’il pense que certaines matières enseignées violent les principes islamiques.

Des travaux étaient en cours pour résoudre ces problèmes et les universités rouvriraient pour les femmes une fois qu’ils seraient résolus, avait-il déclaré dans une interview télévisée.

Les talibans ont fait des promesses similaires concernant l’accès des filles au collège et au lycée, affirmant que les cours reprendraient pour elles une fois que les “problèmes techniques” concernant les uniformes et les transports seraient réglés. Mais les filles restent exclues des salles de classe au-delà de la sixième année.

Le porte-parole du ministère de l’Enseignement supérieur, Ziaullah Hashmi, a déclaré samedi qu’une lettre rappelant aux universités privées de ne pas autoriser les femmes à passer les examens d’entrée avait été envoyée. Il n’a donné aucun autre détail.

Une copie de la lettre, partagée avec l’Associated Press, avertissait que les femmes ne pouvaient pas passer le “test d’entrée aux niveaux licence, master et doctorat” et que si une université désobéissait à l’édit, “des poursuites judiciaires seraient engagées contre le contrevenant”.

Les examens d’entrée commencent dimanche dans certaines provinces tandis qu’ailleurs en Afghanistan, ils commencent le 27 février. Les universités à travers l’Afghanistan suivent un calendrier trimestriel différent, en raison des différences saisonnières.

Mohammed Karim Nasari, porte-parole du syndicat des universités privées, a déclaré que les institutions étaient inquiètes et tristes de ce dernier développement.

“Le seul espoir que nous avions était qu’il pourrait y avoir des progrès. Mais malheureusement, après la lettre, il n’y a aucun signe de progrès », a-t-il déclaré à l’AP. “Tout le secteur souffre.”

Il a exprimé ses craintes que si l’éducation ne reprenait pas pour les filles, personne ne passerait les examens d’entrée car le nombre d’étudiants serait si faible.

En outre, Nasari a déclaré que les universités privées souhaitent que les autorités renoncent aux taxes foncières pour les universités construites sur des propriétés gouvernementales, et renoncent aux taxes sur les universités en général, car elles subissent d’énormes pertes financières.

L’Afghanistan compte 140 universités privées dans 24 provinces, avec environ 200 000 étudiants. Parmi eux, 60 000 à 70 000 sont des femmes. Les universités emploient environ 25 000 personnes.

Plus tôt cette semaine, le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, et les dirigeants de deux grandes organisations humanitaires internationales se sont rendus en Afghanistan, après la visite la semaine dernière d’une délégation conduite par la femme la plus haut gradée de l’ONU, la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed. Les visites avaient le même objectif – tenter de renverser la répression des talibans contre les femmes et les filles, y compris leur interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour des organisations humanitaires nationales et mondiales.