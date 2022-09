Les talibans reconnaissent leur lutte pour la reconnaissance du gouvernement afghan

ISLAMABAD (AP) – Le ministre des Affaires étrangères nommé par les talibans a reconnu mercredi que le gouvernement d’un an des anciens insurgés en Afghanistan restait isolé. Mais il a affirmé qu’il est capable de faire des affaires et de commercer à l’échelle internationale comme s’il était officiellement reconnu sur la scène mondiale.

Les remarques d’Amir Khan Muttaqi ont souligné les luttes auxquelles sont confrontés les talibans depuis qu’ils ont pris le pouvoir et renversé un gouvernement soutenu par l’Occident en août 2021. Depuis, ils tentent de passer de l’insurrection et de la guerre au gouvernement dans un contexte de ralentissement économique qui a poussé des millions d’autres. Afghans dans la pauvreté et même la faim.

La communauté internationale, méfiante face au régime sévère des talibans lorsqu’ils étaient au pouvoir il y a plus de 20 ans, a refusé la reconnaissance officielle et les avoirs de l’Afghanistan à l’étranger ont été gelés.

La plupart des délégations étrangères en visite en Afghanistan depuis la prise de contrôle des talibans ont apporté une aide humanitaire, mais le flux d’aide étrangère s’est réduit à un filet.

“Il est vrai qu’aucun pays n’a annoncé la reconnaissance officielle du nouveau gouvernement afghan”, a déclaré Muttaqi aux journalistes dans la capitale, Kaboul.

Il a toutefois insisté sur le fait que “toute interaction” ayant lieu entre les talibans et d’autres pays est “officielle”.

“Peut-être qu’ils ont des problèmes”, a-t-il ajouté, faisant référence au traitement des femmes, des minorités et d’autres problèmes par les talibans.

La communauté internationale a demandé aux talibans de défendre les droits des femmes, de permettre aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année et de révoquer leur interdiction du plein accès des femmes à la société et du droit de travailler dans tous les domaines.

Il y a aussi d’autres revendications, comme les droits des minorités ethniques et la mise en place d’un gouvernement inclusif, autant de points sur lesquels les talibans n’ont pas répondu malgré leurs promesses initiales du contraire.

D’autres pays, a déclaré Muttaqi, “se comportent avec nous comme un gouvernement officiel”.

Les partisans de la ligne dure semblent dominer l’establishment taliban – un an après la prise de pouvoir des talibans, les adolescentes sont toujours interdites d’école et les femmes sont tenues de se couvrir de la tête aux pieds en public, seuls leurs yeux sont visibles.

Muttaqi a souligné sa propre participation à plusieurs conférences et réunions régionales, notamment au Pakistan, à Moscou, en Turquie, au Qatar et en Chine et a déclaré que « de nombreuses délégations d’autres pays sont venues visiter l’Afghanistan.

“Ce sont tous des voyages officiels”, a-t-il ajouté.

