Les talibans reconnaissent leur lutte pour la reconnaissance du gouvernement afghan

ISLAMABAD – Le ministre des Affaires étrangères nommé par les talibans a reconnu mercredi que le gouvernement d’un an des anciens insurgés en Afghanistan restait isolé. Mais il a affirmé qu’il est capable de faire des affaires et de commercer à l’échelle internationale comme s’il était officiellement reconnu sur la scène mondiale.

Les remarques d’Amir Khan Muttaqi ont souligné les luttes auxquelles sont confrontés les talibans depuis qu’ils ont pris le pouvoir et renversé un gouvernement soutenu par l’Occident en août 2021. Depuis, ils tentent de passer de l’insurrection et de la guerre au gouvernement dans un contexte de ralentissement économique qui a poussé des millions d’autres. Afghans dans la pauvreté et même la faim.