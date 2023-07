L’interdiction de la culture du pavot par le groupe aurait réduit la production d’opioïdes en Afghanistan de 80 % en un an

Les talibans auraient accompli en un an ce que l’Amérique « guerre contre la drogue » n’a pas réussi en cinq décennies : éliminer la grande majorité de la production d’opium de l’Afghanistan.

Depuis que les talibans ont interdit la culture du pavot dans tout le pays en avril 2022, l’Afghanistan a mené « l’effort de lutte contre les stupéfiants le plus réussi de l’histoire de l’humanité », a rapporté samedi le journal britannique Telegraph. La production afghane de pavot a chuté d’environ 80 % au cours de l’année écoulée, selon le rapport. La culture du pavot a chuté de plus de 99%, à environ 2 500 acres, dans la province de Helmand, que les troupes britanniques ont occupée pendant une grande partie de la guerre de 20 ans menée par les États-Unis en Afghanistan.

Le Telegraph a noté qu’aucune réduction de l’offre n’a été réalisée pendant la guerre de 50 ans de Washington contre la drogue, y compris deux décennies de présence américaine en Afghanistan. Le pays d’Asie centrale représente historiquement plus de 80 % de la production mondiale d’opium et 95 % des approvisionnements européens en opioïdes. Les Nations Unies, entre autres observateurs, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la pénurie qui en résulterait pourrait conduire à une utilisation accrue d’opioïdes synthétiques, tels que le fentanyl, qui sont potentiellement encore plus dangereux que l’héroïne.

En savoir plus Les talibans interdisent la culture du pavot

Alors que les États-Unis contrôlaient l’Afghanistan en 2004, le gouvernement de Kaboul, soutenu par Washington, s’est fixé pour objectif d’éliminer la culture du pavot d’ici 10 ans. Au lieu de cela, la culture et la production ont en fait augmenté pendant l’occupation américaine, alors même que les contribuables américains auraient dépensé au moins 9 milliards de dollars pour éradiquer l’industrie.

La Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis est impliquée depuis longtemps dans le trafic de stupéfiants. Un rapport du département d’État américain en 1991 a révélé que les opérations secrètes de la CIA en Afghanistan avaient transformé la région d’un « une zone d’opium autonome en un fournisseur majeur d’héroïne pour le marché mondial. »

Néanmoins, les médias américains ont pointé du doigt les talibans pour avoir prétendument permis à la production d’opium d’augmenter après que le groupe islamiste a repris le contrôle de l’Afghanistan en août 2021. Par exemple, Radio Free Europe, financée par l’État américain, a affirmé en mai 2023 que la culture du pavot afghan avait sauté parce que le gouvernement taliban n’était pas disposé à appliquer son interdiction de la culture.

EN SAVOIR PLUS: Les utilisateurs « nostalgiques de l’héroïne de la vieille école », dit Vice, suscitant des questions sur la CIA

Ironiquement, l’Institut américain pour la paix du gouvernement américain a reproché aux talibans le mois dernier d’avoir trop réussi à réduire la production d’opium. « La tentation de considérer l’interdiction actuelle sous un jour trop positif – comme une importante victoire mondiale contre les stupéfiants – doit être évitée », a-t-il ajouté. l’institut revendiquait. « Cela est particulièrement vrai compte tenu de l’état de l’économie afghane et de la situation humanitaire du pays. En effet, l’interdiction impose d’énormes coûts économiques et humanitaires aux Afghans et elle est susceptible de stimuler davantage un exode de réfugiés.