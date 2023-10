L’administration talibane en Afghanistan n’est pas impressionnée par le projet du Pakistan d’expulser les Afghans.

Le Pakistan a fixé au 1er novembre la date limite pour que les Afghans sans papiers puissent quitter le pays ou y être expulsés.

Deux personnes ont été tuées lorsque des personnes se déplaçant entre le Pakistan et l’Afghanistan ont été la cible de tirs, apparemment tirés par une sentinelle.

La menace du Pakistan d’expulser de force les immigrants afghans illégaux est « inacceptable », a déclaré mercredi un porte-parole de l’administration talibane à Kaboul, ajoutant que les Afghans n’étaient pas responsables des problèmes de sécurité du Pakistan.

Estimant qu’il y avait 1,73 million d’immigrés afghans vivant au Pakistan sans statut légal, le gouvernement intérimaire du Pakistan a fixé mardi au 1er novembre la date limite pour qu’ils partent sous peine d’expulsion forcée.

« Le comportement du Pakistan à l’égard des réfugiés afghans est inacceptable », a déclaré Zabihullah Mujahid, porte-parole de l’administration talibane à Kaboul, dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

La décision d’expulser les migrants illégaux intervient alors que les tensions restent vives entre Islamabad et Kaboul. Mercredi, deux personnes ont été tuées, dont un garçon de 12 ans, lorsque des piétons se déplaçant du Pakistan vers l’Afghanistan ont été la cible de tirs.

LIRE | Le Pakistan envisage d’expulser 1,7 million d’Afghans – et les Zimbabwéens d’Afrique du Sud seront attentifs

L’agence de relations publiques de l’armée pakistanaise, l’agence Inter Services Public Relations (ISPR), a déclaré dans un communiqué qu’« une sentinelle afghane employée à la porte Friend Ship du poste frontière de Chaman, le long de la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, dans la province du Baloutchistan, a ouvert le feu sans provocation et sans discernement sur les piétons. passer du Pakistan à l’Afghanistan.

Le communiqué ajoute que les autorités afghanes ont été contactées pour enquêter sur « la raison d’un acte aussi irresponsable et imprudent », et que l’ISPR cherchait à ce que le coupable soit appréhendé et remis « aux autorités pakistanaises ».

Le gouvernement afghan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Pour justifier la répression, le ministre pakistanais de l’Intérieur, Sarfraz Bugti, a affirmé que des ressortissants afghans avaient perpétré 14 des 24 attentats-suicides au Pakistan cette année.

Le porte-parole des talibans a rejeté cette affirmation.

« La partie pakistanaise devrait reconsidérer son plan. Les réfugiés afghans ne sont pas impliqués dans les problèmes de sécurité du Pakistan. Tant qu’ils quittent le Pakistan volontairement, ce pays devrait les tolérer », a déclaré Mujahid.

L’ultimatum du Pakistan aux immigrants, dont la plupart vivent dans le pays depuis des années, est intervenu après une réunion de dirigeants civils et militaires pour examiner la situation de l’ordre public à la suite de deux attentats suicides vendredi qui ont tué au moins 57 personnes.

Bugti a déclaré que l’un des kamikazes était un ressortissant afghan et a également accusé les services de renseignement indiens d’être impliqués.

Les relations entre les talibans et le gouvernement pakistanais se sont nettement détériorées, des affrontements frontaliers ayant temporairement fermé la principale route commerciale entre les voisins le mois dernier.

Islamabad affirme que les militants utilisent le sol afghan pour entraîner des combattants et planifier des attaques à l’intérieur du Pakistan. Les talibans rejettent ces accusations, affirmant que les problèmes de sécurité du Pakistan sont d’origine locale.

Un gouvernement intérimaire a été mis en place en août pour guider le Pakistan jusqu’aux élections prévues dans les mois à venir, et l’armée a pu exercer davantage d’influence en raison de l’incertitude et de l’instabilité du pays.