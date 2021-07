Les talibans promettent d’écraser les homosexuels à mort en poussant des MURS sur eux alors que les djihadistes replongent l’Afghanistan sous la charia

LES talibans ont horriblement juré d’écraser les homosexuels à mort en leur imposant des murs alors qu’ils envisagent de rétablir la charia dans tout l’Afghanistan.

Le juge djihadiste Gul Rahim, 38 ans, a offert un aperçu alarmant de l’avenir du pays déchiré par la guerre si les militants islamiques prennent le contrôle total.

Les talibans veulent ramener les châtiments de torture infligés avec la charia

Les forces djihadistes se sont maintenant emparées d’un tiers de l’Afghanistan et prévoient de conquérir le reste alors que les forces américaines sont complètement retirées Crédit : Alamy

Ils se sont déjà emparés d’un tiers de l’Afghanistan et ne montrent aucun signe de ralentissement de leur offensive éclair et envisagent plutôt de faire valoir le code de loi dérivé du Coran s’ils s’avèrent victorieux.

Rahim a expliqué comment il prévoyait de réintroduire les punitions de torture pour les homosexuels et les criminels dans tout le pays une fois que les forces américaines se seront complètement retirées.

Il a déclaré au journal allemand Bild de son district contrôlé par les talibans dans le centre de l’Afghanistan : « C’était notre objectif et le sera toujours.

Les femmes auront même besoin de PERMIS pour quitter leur domicile si le groupe islamiste reprend le contrôle et applique la charia.

Le juge de 38 ans a discuté calmement d’une affaire récente sur laquelle il s’était prononcé concernant un homme qui avait volé une bague dans une maison, voyant Rahim décider que sa main devait être coupée.

« SELON LE CRIME, ON COMMENCE PAR LE BOUT DES DOIGTS OU LES DOIGTS »

« J’ai demandé au propriétaire de la bague s’il demanderait également que la jambe du voleur soit coupée parce qu’il a non seulement volé la bague mais s’est introduit par effraction, ce qui signifie qu’il a commis deux crimes », a-t-il déclaré.

« Mais le propriétaire de la maison a convenu que seule la main serait coupée. »

Dans un autre procès, Rahim a ordonné qu’un gang de kidnappeurs et de passeurs soit pendu.

« Selon le crime, nous pouvons commencer par le bout des doigts ou les doigts. Pour les pires infractions, nous coupons le poignet, le coude ou le haut du bras. La mort par lapidation ou pendaison est la seule option pour les crimes les plus graves », a-t-il déclaré.

La charia stipule que les punitions barbares et publiques sont un moyen de dissuasion approprié pour les criminels Crédit : Rex

Lorsqu’on lui a demandé quelles punitions les talibans jugeaient appropriées pour les hommes homosexuels, Rahim a expliqué l’exécution barbare utilisée par le groupe terroriste.

« Soit la lapidation, soit il doit se tenir derrière un mur qui lui tombe dessus. Le mur doit avoir une hauteur de 8 à 10 pieds. »

De nombreuses femmes et minorités craignant pour leur avenir en Afghanistan tentent déjà de fuir.

Rahim a déclaré que les femmes seront autorisées à quitter la maison sous le commandement des talibans, mais qu’elles devront d’abord obtenir un permis.

Le port du hijab sera obligatoire, mais les femmes seront autorisées à fréquenter l’école SI leur enseignante est une femme.

La formidable présence des talibans continue de s’étendre alors qu’ils s’emparent de plus en plus de districts afghans et les implications de leur style de leadership inhumain ont suscité des inquiétudes internationales.

Leur séquence victorieuse menace d’annuler les efforts des deux décennies de service des États-Unis et de l’OTAN et de gaspiller les coûts colossaux de la lutte contre la « longue guerre ».

Les forces djihadistes sont impatientes d’aller de l’avant avec leur projet depuis que le président Joe Biden a annoncé le retrait des troupes en avril et ont depuis continué à « la vitesse de l’éclair ».

Un récent rapport du renseignement américain a averti qu’ils pourraient prendre la capitale, Kaboul, dans les six mois.

L’ambassadeur américain par intérim à Kaboul, Ross Wilson, a expliqué dans un tweet la semaine dernière comment la présence croissante des talibans a fait craindre qu' »un système que les citoyens de ce pays ne soutiennent pas ne soit imposé ».