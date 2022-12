Les talibans procèdent à la première exécution publique depuis la prise de pouvoir afghane

L’exécution a eu lieu dans la province occidentale de Farah devant des centaines de spectateurs et de nombreux hauts responsables talibans, y compris de la capitale Kaboul et de la province, selon Zabihullah Mujahid, le principal porte-parole du gouvernement taliban.

La décision d’appliquer la punition a été « prise avec beaucoup de soin », a déclaré Mujahid, après l’approbation de trois des plus hautes cours du pays et du chef suprême des talibans, le mollah Haibatullah Akhundzada.

L’homme exécuté, identifié comme étant Tajmir de la province de Herat, a été reconnu coupable d’avoir tué un autre homme il y a cinq ans et d’avoir volé sa moto et son téléphone portable. La victime a été identifiée comme étant Mustafa de la province voisine de Farah. De nombreux hommes afghans n’utilisent qu’un seul nom.

Après avoir envahi l’Afghanistan en 2021, dans les dernières semaines du retrait des forces américaines et de l’OTAN du pays après 20 ans de guerre, les talibans avaient initialement promis d’être plus modérés et de respecter les droits des femmes et des minorités.