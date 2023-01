Les talibans préviennent que les femmes ne peuvent pas passer les examens d’entrée dans les universités

Les talibans ont interdit aux femmes d’accéder aux universités privées et publiques le mois dernier. Le ministre de l’Enseignement supérieur du gouvernement dirigé par les talibans, Nida Mohammed Nadim, a soutenu que l’interdiction est nécessaire pour empêcher le mélange des sexes dans les universités – et parce qu’il pense que certaines matières enseignées violent les principes islamiques.

Les talibans ont fait des promesses similaires concernant l’accès des filles au collège et au lycée, affirmant que les cours reprendraient pour elles une fois que les “problèmes techniques” concernant les uniformes et les transports seraient réglés. Mais les filles restent exclues des salles de classe au-delà de la sixième année.

Une copie de la lettre, partagée avec l’Associated Press, avertissait que les femmes ne pouvaient pas passer le “test d’entrée aux niveaux licence, master et doctorat” et que si une université désobéissait à l’édit, “des poursuites judiciaires seraient engagées contre le contrevenant”.

Plus tôt cette semaine, le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, et les dirigeants de deux grandes organisations humanitaires internationales se sont rendus en Afghanistan, après la visite la semaine dernière d’une délégation conduite par la femme la plus haut gradée de l’ONU, la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed. Les visites avaient le même objectif : tenter de renverser la répression des talibans contre les femmes et les filles, y compris l’interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour des organisations humanitaires nationales et mondiales.