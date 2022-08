Les talibans présentent des missiles, des Humvees et des lance-roquettes “saisis aux États-Unis” lors d’un défilé effrayant pour la “Journée de la liberté”

Les talibans ont déployé leurs muscles militaires en faisant défiler des missiles, des lance-roquettes et des armes pour marquer un an depuis le retrait des troupes américaines d’Afghanistan.

Après deux décennies dans la région déchirée par la guerre, les soldats américains ont quitté l’Afghanistan l’année dernière – les dernières forces étant parties le 31 août 2021.

Des combattants talibans armés défilent sur des véhicules Humvee Crédit : AFP

Les talibans ont présenté des missiles lors du défilé Crédit : Twitter

Les combattants ont brandi des armes lors des célébrations Crédit : AFP

Des militants talibans ont tiré des feux d’artifice pour marquer un an depuis le retrait des troupes américaines Crédit : Twitter

Les talibans ont mené une insurrection de 20 ans contre les forces dirigées par les États-Unis qui ont envahi l’Afghanistan en octobre 2001 à la suite des attentats du 11 septembre à New York.

Mais alors que les troupes américaines effectuaient un retrait chaotique de la région, les combattants talibans ont pillé les stocks d’armes et de véhicules américains alors qu’ils traversaient l’Afghanistan en quelques semaines.

Aujourd’hui – un an après l’évacuation des dernières troupes d’Afghanistan – le groupe terroriste a montré des hordes d’armes lors d’un effrayant défilé de la “Journée de la liberté”.

Des djihadistes ont été photographiés brandissant des armes à feu et agitant leurs drapeaux blancs distinctifs tandis que des missiles, des lance-roquettes et des véhicules militaires étaient déployés.

Des tirs aériens intenses ont retenti à travers Kaboul alors que des feux d’artifice de célébration illuminaient le ciel au-dessus de la ville.

Le défilé a eu lieu sur la base aérienne tentaculaire de Bagram qui a servi de centre de contrôle pour les troupes dirigées par les États-Unis pendant la guerre de 20 ans contre la milice islamiste, et dans les rues de Kaboul.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré: “Des feux d’artifice aux couleurs variées et magnifiques vont être organisés pour marquer la Journée de la liberté.”

Le gouvernement taliban de facto a également déclaré le 30 août jour férié pour marquer la journée, a indiqué le ministère du Travail.

“Nous sommes heureux qu’Allah se soit débarrassé des infidèles de notre pays et que l’émirat islamique ait été créé”, a déclaré à l’AFP Zalmai, un partisan des talibans, habitant de Kaboul.

Dans une déclaration pour célébrer l’anniversaire, les talibans ont parlé de “la liberté du pays bien-aimé” de “l’occupation” américaine – affirmant que les troupes américaines ont été “forcées de fuir”.

Il a déclaré: “Le jihad de 20 ans du peuple fidèle d’Afghanistan contre les envahisseurs américains a été une bataille déséquilibrée et choquante dans l’histoire.

“En fin de compte, les gens de foi, de piété et de confiance ont prévalu, et les croyants du matérialisme ont échoué et ont été forcés de fuir.”

On pense que de nombreuses armes et véhicules exposés pourraient avoir été saisis aux troupes américaines lors de leur départ l’année prochaine, y compris des Humvees tactiques de l’armée américaine.

Avec environ 85 000 soldats, les talibans ont réussi à briser le dos de l’armée afghane, beaucoup plus importante, forte de 300 000 hommes, car de nombreux soldats semblaient simplement déposer les armes.

Et avec chaque caserne saisie et chaque dépôt militaire pillé, l’arsenal des talibans n’a fait que croître à mesure qu’ils obtiennent de nouveaux jouets abandonnés par les Afghans qui se rendent.

Beaucoup de ces armes et véhicules étaient de qualité militaire américaine, ayant été remis par Washington dans le cadre des 83 milliards de dollars (60 millions de livres sterling) dépensés pour tenter de soutenir les forces armées afghanes.

Le chef du Commandement central américain avait déclaré à l’époque qu’il y avait “beaucoup de chagrin” associé au départ.

N’ayant pas prévu que les talibans l’emporteraient si rapidement, Washington et ses alliés de l’OTAN ont été contraints à une sortie précipitée.

Les États-Unis ont achevé leur retrait militaire d’Afghanistan après un pont aérien énorme mais chaotique qui a coûté la vie à 13 militaires américains et laissé derrière eux des milliers d’Afghans et des centaines d’Américains cherchant toujours à échapper au régime taliban.

Certains ont pu partir depuis, mais beaucoup d’autres restent en Afghanistan, où les talibans cherchent à établir un gouvernement pleinement fonctionnel et reconnu par la communauté internationale.

Il est entendu que le groupe a lutté pour former un gouvernement fonctionnel capable de donner à ceux en Afghanistan, par exemple, des services de santé.

Et malgré les promesses de respecter les droits des femmes et des minorités, les combattants ont imposé une interprétation sévère de la loi islamique.

Les talibans font également face à une insurrection qui leur est propre, dirigée par la filiale afghane du groupe militant de l’État islamique.

Mais les agences d’espionnage américaines ont conclu qu’Al-Qaïda ne s’est pas regroupé en Afghanistan depuis le départ des troupes américaines, rapporte le New York Times.

Selon une nouvelle évaluation des services de renseignement, il ne reste qu’une poignée de membres de longue date d’Al-Qaïda dans le pays et le groupe n’a pas la capacité de lancer des attaques à partir de là contre les États-Unis.

Mais les analystes du contre-terrorisme pensent que le jugement pourrait être “optimiste” compte tenu de la complexité et de l’évolution rapide du paysage terroriste.

Cela vient après que l’ancien chef d’état-major de la défense ait averti la Grande-Bretagne et l’Occident de “s’engager” avec les talibans ou de risquer que l’Afghanistan produise plus de terroristes de type 9/11.

Sir Nick Carter a admis qu’il y avait eu une série d’échecs dans le retrait bâclé après que le groupe militant a pris le pouvoir il y a un an.

Mais il a insisté sur le fait qu’il était maintenant temps pour la communauté internationale d’intervenir et de leur parler alors qu’une “crise humanitaire” se déroule là-bas.

Plus tôt ce mois-ci, des combattants talibans armés de fusils ont profité de promenades en pédalo pour célébrer le premier anniversaire de leur prise de contrôle sanglante de l’Afghanistan.

Le gouvernement taliban a déclaré le 30 août jour férié Crédit : Twitter

Les partisans talibans font la fête aux côtés des combattants talibans à Kaboul Crédit : AFP

Des combattants talibans armés se tiennent en formation sur la place Ahmad Shah Massoud Crédit : AFP