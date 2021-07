Les talibans préparent un assaut général pour s’emparer de la deuxième plus grande ville d’Afghanistan avec des vagues de kamikazes dans un siège sanglant

LES talibans se préparent à un assaut général pour s’emparer de la deuxième plus grande ville d’Afghanistan alors que les militants resserrent leur emprise terrifiante sur le pays.

Le groupe terroriste a envoyé une vague de plus de vingt kamikazes dans la ville méridionale de Kandahar dans un siège sanglant alors que les talibans se referment après avoir saisi de vastes étendues de l’Afghanistan au cours d’un blitz de six semaines.

Les troupes afghanes échangent des tirs avec des militants talibans dans la ville de Kandahar Crédit : Rex

Un mur endommagé après que les forces américaines ont mené une frappe aérienne à Kandahar Crédit : Rex

Un responsable de la sécurité afghan est en alerte à un poste de contrôle à Kandahar Crédit : EPA

Les talibans se sont infiltrés dans la périphérie de la ville stratégique de 614 000 habitants alors que les combats s’intensifient dans les quartiers sud et ouest.

Des commandos afghans sont arrivés pour renforcer les défenses de Kandahar et les troupes ont jusqu’à présent réussi à repousser des bandes de kamikazes talibans, rapporte le Times.

Mais plus d’une douzaine de postes de police et de postes de contrôle ont déjà été saisis alors que les talibans encerclent la ville de toutes parts.

Au sud de la ville, les troupes afghanes combattent les militants alors que la tour de guet de la prison principale de Kandahar reste assiégée, rapporte India Today.

Des troupes afghanes dans des véhicules blindés ont encerclé la prison alors que le groupe terroriste exige la libération des prisonniers talibans.

Les villageois vivant à la périphérie de Kandahar ont déclaré que les insurgés prenaient lentement le contrôle alors que de plus en plus de combattants traversaient la frontière pakistanaise.

Dernier arrêt avant la capitale Kaboul sur la route au nord-est de Kandahar, une prise de contrôle de la ville pourrait fournir une rampe de lancement pour des attaques contre la capitale.

« Les combats se sont intensifiés, les talibans sont si proches et la situation est si mauvaise », a déclaré au Times Abduljalil Amin, chef du comité local pour la paix et le développement.

Les gens fuient vers d’autres provinces, mais beaucoup sont coincés dans leurs maisons et n’ont pas accès à la nourriture et à l’eau Abdeljalil Amin

« La ligne de front des talibans est forte. Hier soir, il y a eu sept frappes aériennes pour les repousser. Il n’y a pas de célébration de l’Aïd ici.

« Les gens fuient vers d’autres provinces, mais beaucoup sont coincés dans leurs maisons et n’ont pas accès à la nourriture et à l’eau.

Kandahar a été le berceau des talibans à la sortie de la guerre civile afghane qui a suivi le retrait soviétique en 1989.

Parlant de la perte potentielle de la grande ville, une source afghane de haut rang a déclaré au Times : « Nous verrions cela comme important. Cela donnerait aux talibans non seulement la géographie d’un territoire, mais une certaine légitimité à l’intérieur de l’Afghanistan.

Les commandants afghans pensent également que les talibans envisagent de s’emparer de la ville orientale de Ghazni, selon des informations.

« Nous essayons de consolider cela et de l’utiliser comme base pour renforcer la résistance contre les talibans, puis les repousser », a déclaré la source.

« La nature de la guerre va changer parce que les talibans sortent de leur cachette. »

Les États-Unis ont également lancé un bombardement éclair pour éliminer les militants alors que les forces de sécurité afghanes se battent pour maintenir le contrôle de Kandahar.

COMBATTANTS TALIBAN TUÉS

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les frappes visaient à soutenir les forces de sécurité afghanes alors que les talibans infiltraient les banlieues de la ville.

Il s’agit de la première opération américaine en Afghanistan depuis que le général Scott Miller a renoncé à son commandement des forces américaines et a quitté le pays la semaine dernière.

Les talibans ont qualifié la frappe à la périphérie de la ville de « barbare », le porte-parole Zabihullah Mujahid ayant confirmé que les frappes avaient tué trois de leurs combattants et détruit deux véhicules.

« Nous confirmons ces frappes aériennes et nous condamnons cela dans les termes les plus forts, c’est une attaque claire et une violation de l’accord de Doha car ils ne peuvent pas avoir d’opérations après mai », a déclaré Mujahid.

« S’ils mènent une opération, ils seront responsables des conséquences. »

En vertu de l’accord de retrait initial entre les États-Unis et les talibans, négocié par l’administration Trump, toutes les troupes étrangères devaient être parties d’ici mai si les talibans respectaient les garanties de sécurité.

Les forces de sécurité afghanes vont bientôt se venger de ces terroristes sauvages Mirwais Stanekzai

Depuis la décision de retrait de Joe Biden en avril, la violence a grimpé en flèche, les militants lançant des offensives majeures, prenant des districts et d’importants postes frontaliers et se rapprochant de plusieurs capitales provinciales, dont Kandahar.

Cela survient au milieu des craintes croissantes que les talibans se rapprochent de Kaboul après avoir saisi de vastes étendues de l’Afghanistan au cours d’un blitz de six semaines.

Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines, les insurgés capturant les principaux postes frontaliers avec l’Iran, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Pakistan dans le cadre d’une offensive stupéfiante.

Mardi, des roquettes ont frappé des mètres du palais présidentiel dans la capitale alors que le dirigeant afghan Ashraf Ghani s’agenouillait en prière pour l’Aïd al-Adha.

Et le ministère afghan de l’Intérieur a accusé les talibans d’avoir tué au moins 100 civils à Spin Boldak le long de la frontière pakistanaise depuis la prise de la ville la semaine dernière.

« Les forces de sécurité afghanes vont bientôt se venger de ces terroristes sauvages », a déclaré sur Twitter le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Mirwais Stanekzai.

« PROPAGANDE SANS FONDEMENT »

Cela survient alors que le ministère de la Défense a qualifié de « mensonge absolu » la revendication des talibans de détenir 90 % des frontières du pays.

« C’est de la propagande sans fondement », a déclaré à l’AFP Fawad Aman, porte-parole adjoint du ministère de la Défense.

Biden a annoncé en avril que les troupes américaines se retireraient d’ici le 11 septembre, mettant en colère les talibans qui s’attendaient à ce que le retrait soit achevé d’ici mai.

Presque toutes les troupes américaines, à l’exception de celles qui protègent l’ambassade à Kaboul et l’aéroport de la capitale, ont quitté le pays.

Les parties afghanes rivales ont tenu des pourparlers de paix à Doha, mais les progrès ont été lents.

Les militants ont forcé des milliers de soldats afghans à fuir et ont capturé des centaines de pièces d’armure lourde américaine.

Des millions de personnes risquent d’être replongées dans une oppression brutale sous les talibans, sans précédent depuis l’invasion d’il y a 20 ans.

Plus tôt cette semaine, le président de l’état-major interarmées américain, le général Mark Milley, a déclaré que les talibans semblaient avoir un « élan stratégique » sur le champ de bataille.

Alors que les militants font pression sur environ la moitié des capitales provinciales du pays, les troupes afghanes sont en train de « consolider leurs forces » pour protéger ces grands centres urbains, a déclaré Milley.

Les talibans contrôlent désormais environ la moitié des quelque 400 districts afghans.

Un soldat afghan se tient sur un véhicule militaire alors que les talibans encerclent la ville de Kandahar Crédit : Rex