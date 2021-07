Les talibans poursuivent leur offensive écrasante avec un assaut sur la capitale provinciale du nord-ouest alors que les États-Unis s’apprêtent à se retirer complètement d’Afghanistan

La capitale afghane de Badghis est devenue le théâtre de violents combats mercredi alors que des combattants talibans auraient capturé le siège de la police de la ville et les bureaux régionaux de l’agence d’espionnage afghane, la Direction nationale de la sécurité.

« L’ennemi est entré dans la ville, tous les quartiers sont tombés. Les combats ont commencé à l’intérieur de la ville », Le gouverneur de Badghis, Hessamuddin Shams, a annoncé dans un SMS envoyé aux journalistes.

Des membres du conseil provincial de Badghis ont déclaré à l’agence de presse AFP que certains responsables de la sécurité s’étaient rendus aux talibans pendant la nuit, mais qu’un camp militaire dans la ville n’avait pas encore été abandonné et que les combats se poursuivaient.

L’assaut marque la première fois que les talibans visent une capitale provinciale depuis le début d’une offensive massive qui a commencé alors que les forces américaines commençaient à se retirer d’Afghanistan. Au cours des derniers jours, les insurgés auraient capturé plus d’une douzaine de districts à travers le pays. Au total, le groupe prétend désormais contrôler plus de 100 des près de 400 districts afghans, bien que Kaboul conteste ce chiffre.

Les États-Unis ont annoncé plus tôt cette semaine que leur retrait d’Afghanistan était achevé à plus de 90 %. Le retrait fait partie d’un accord entre la coalition dirigée par les États-Unis et les talibans, dans lequel les forces étrangères ont accepté de quitter le pays après près de deux décennies en échange de l’assurance que l’Afghanistan ne deviendrait pas un terrain fertile pour les terroristes. Cependant, Washington a signalé qu’il pourrait garder environ 1 000 soldats à Kaboul pour garder les ambassades et l’aéroport de la capitale. Cette décision pourrait être considérée par les talibans comme une violation de l’accord de retrait.

Un porte-parole des talibans a récemment averti que tout soldat étranger resté sur place après la date limite de retrait de septembre risquait d’être traité comme un occupant. Il a en outre laissé entendre que la présence de troupes étrangères à Kaboul pourrait faire de la capitale une cible militaire, bien que ce ne soit pas la politique actuelle du groupe d’insurgés.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!