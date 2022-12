Les talibans organisent la première exécution publique depuis la prise de contrôle de l’Afghanistan

Un Afghan reconnu coupable de meurtre a été exécuté en public mercredi.

Il s’agit de la première exécution publique par le gouvernement taliban depuis qu’il a pris le contrôle de l’Afghanistan en août dernier.

L’ONU a exprimé sa préoccupation face à cet acte.

Un Afghan reconnu coupable de meurtre a été exécuté en public mercredi, ont indiqué les talibans, la première confirmation d’une telle condamnation depuis le retour au pouvoir des islamistes extrémistes.

Le mois dernier, le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, a ordonné aux juges d’appliquer pleinement les aspects de la loi islamique, notamment les exécutions publiques, les lapidations et les flagellations, ainsi que l’amputation des membres des voleurs.

Ils ont procédé à plusieurs flagellations publiques depuis lors, mais l’exécution de mercredi à Farah – capitale de la province occidentale du même nom – est la première que les talibans ont reconnue.

“La Cour suprême a été chargée d’exécuter cette ordonnance de qisas lors d’un rassemblement public de compatriotes”, a déclaré le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid dans un communiqué, faisant référence à la justice “œil pour œil” dans la loi islamique.

Dans un tweet ultérieur, Mujahid a déclaré que le père de la victime avait exécuté la peine, tirant trois fois sur le condamné avec une Kalachnikov.

Le communiqué nommait l’homme exécuté comme étant Tajmir, fils de Ghulam Sarwar, et indiquait qu’il était un résident du district d’Anjil dans la province de Herat.

Il a déclaré que Tajmir avait assassiné un homme et volé sa moto et son téléphone portable.

“Plus tard, cette personne a été reconnue par les héritiers du défunt”, a-t-il ajouté, ajoutant qu’il avait reconnu sa culpabilité.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa “profonde inquiétude” au sujet de l’exécution publique, a déclaré la porte-parole Stéphanie Tremblay.

“Notre position n’a jamais changé. Les Nations unies sont contre la peine de mort… Nous appelons donc à un retour au moratoire sur la peine de mort” en Afghanistan, a-t-elle déclaré.

Restrictions sévères

Les talibans ont régulièrement infligé des punitions en public pendant leur premier règne qui a pris fin à la fin de 2001, notamment des flagellations et des exécutions au stade national de Kaboul, auxquelles les Afghans étaient encouragés à assister.

“Je me souviens quand ils appliquaient ces sanctions lors de leur premier passage, où ils annonçaient que le public devait se rassembler”, a déclaré à l’AFP le militant des droits Ogai Amil.

Elle a déclaré que l’exécution de mercredi lui avait rappelé ces jours, ajoutant qu’elle “ébranlait la conscience humaine”.

“Pourquoi cela n’arriverait-il qu’en Afghanistan ?” elle a demandé.

Les islamistes extrémistes avaient promis une règle plus souple cette fois-ci, mais ont introduit des restrictions de plus en plus sévères sur la vie des Afghans.

Les femmes en particulier ont été progressivement évincées de la vie publique depuis le retour des talibans.

Ceux qui occupent des postes au sein du gouvernement ont perdu leur emploi – ou sont payés une misère pour rester à la maison – tandis que les femmes ne sont pas autorisées à voyager sans un parent masculin et doivent se couvrir d’une burqa ou d’un hijab lorsqu’elles ne sont pas à la maison.

Les écoles pour adolescentes ont également été fermées dans la majeure partie du pays pendant plus d’un an.

Mujahid a déclaré que l’affaire de l’exécution de mercredi avait été examinée de manière approfondie par une série de tribunaux avant que le chef suprême ne donne l’ordre.

“Cette affaire a été examinée très précisément”, a-t-il déclaré dans le communiqué. “En fin de compte, ils ont donné l’ordre d’appliquer la loi de châtiment de la charia au meurtrier.”

Akhundzada, qui n’a pas été filmé ni photographié en public depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, gouverne par décret depuis Kandahar, berceau et cœur spirituel du mouvement.

La déclaration comprenait les noms de dizaines de fonctionnaires de la cour ainsi que d’autres représentants des talibans comme étant présents pour l’exécution.