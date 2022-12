Les talibans ordonnent aux ONG d’interdire aux employées de venir travailler

CNN

L’administration talibane en Afghanistan a ordonné à toutes les organisations non gouvernementales (ONG) locales et internationales d’empêcher leurs employées de venir travailler, selon une lettre du ministère de l’Économie envoyée à toutes les ONG agréées.

Le non-respect entraînera la révocation des licences desdites ONG, a indiqué le ministère.

Le ministère dans la lettre – dont son porte-parole Abdul Rahman Habib a confirmé la validité à CNN – cite comme motifs de la décision le non-respect des règles vestimentaires islamiques et d’autres lois et règlements de l’Émirat islamique.

“Dernièrement, il y a eu de sérieuses plaintes concernant le non-respect du hijab islamique et d’autres lois et règlements de l’émirat islamique”, indique la lettre, ajoutant qu’en conséquence “des directives sont données pour suspendre le travail de toutes les employées d’organisations non gouvernementales nationales et internationales”. .”

Plus tôt cette semaine, le gouvernement taliban a suspendu l’enseignement universitaire pour toutes les étudiantes en Afghanistan.

Un porte-parole du ministère afghan de l’Enseignement supérieur a confirmé mardi la suspension de l’université à CNN. Une lettre publiée par le ministère de l’Éducation a déclaré que la décision avait été prise lors d’une réunion du cabinet et que l’ordonnance entrerait en vigueur immédiatement.

Lors d’une conférence de presse télévisée jeudi, le ministre taliban de l’enseignement supérieur a déclaré qu’ils avaient interdit aux femmes d’accéder aux universités pour non-respect des règles vestimentaires islamiques et d’autres “valeurs islamiques”, citant des étudiantes voyageant sans tuteur masculin. Cette décision a suscité l’indignation des femmes en Afghanistan.

Cela marque une nouvelle étape dans la répression brutale des talibans contre les libertés des femmes afghanes, après la prise de contrôle du pays par le groupe islamiste radical en août 2021.

L’ONU a condamné samedi l’annonce des talibans.

« Les femmes doivent pouvoir jouer un rôle essentiel dans tous les aspects de la vie, y compris la réponse humanitaire. Interdire aux femmes de travailler violerait les droits les plus fondamentaux des femmes, ainsi qu’une violation flagrante des principes humanitaires », indique le communiqué de l’ONU.

“Cette dernière décision ne fera que nuire davantage aux personnes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles.”

Il a également ajouté qu’il essaierait d’obtenir une rencontre avec les dirigeants talibans pour obtenir des éclaircissements.

Amnesty International a demandé que l’interdiction « soit annulée immédiatement » et que les talibans « cessent d’abuser de leur pouvoir ».

“Les femmes et les filles ne devraient pas être punies pour avoir revendiqué et défendu leurs droits fondamentaux”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Le droit au travail pour tous, en particulier les femmes en Afghanistan, doit être pleinement réalisé conformément au droit international des droits de l’homme.”

Samedi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est également exprimé. “Profondément préoccupé par le fait que l’interdiction par les talibans de fournir de l’aide humanitaire aux femmes en Afghanistan perturbera l’assistance vitale et vitale à des millions de personnes”, a-t-il écrit sur Twitter.

« Les femmes sont au cœur des opérations humanitaires à travers le monde. Cette décision pourrait être dévastatrice pour le peuple afghan.

Le représentant spécial des États-Unis en Afghanistan, Thomas West, a tweeté samedi que le dernier ordre des talibans était « profondément irresponsable ».

“Cela fait courir des risques mortels à des millions de personnes qui dépendent d’une assistance vitale. Les talibans ignorent leurs responsabilités les plus élémentaires envers leur peuple », a tweeté West.

Bien que les talibans aient affirmé à plusieurs reprises qu’ils protégeraient les droits des filles et des femmes, ils ont en fait fait le contraire, en privant les libertés durement acquises pour lesquelles ils se sont battus sans relâche au cours des deux dernières décennies.

Certaines de ses restrictions les plus frappantes concernent l’éducation, les filles n’ayant pas le droit de retourner dans les écoles secondaires en mars. Cette décision a dévasté de nombreux étudiants et leurs familles, qui ont décrit à CNN leurs rêves déçus de devenir médecins, enseignants ou ingénieurs.