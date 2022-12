Les talibans ordonnent aux ONG d’interdire aux employées de travailler

Le gouvernement afghan contrôlé par les talibans a ordonné à toutes les organisations non gouvernementales (ONG) locales et étrangères de cesser d’autoriser les femmes à venir travailler.

L’annonce, qui est venue dans une lettre du ministère de l’Economie et confirmée par le porte-parole Abdulrahman Habib, a déclaré que les employées n’étaient pas autorisées à travailler jusqu’à nouvel ordre parce que certaines n’avaient pas adhéré à l’interprétation par l’administration du code vestimentaire islamique pour les femmes.

Ramiz Alakbarov, représentant spécial adjoint de l’ONU pour l’Afghanistan et coordinateur humanitaire, s’est dit “profondément préoccupé” par les informations faisant état de la lettre, qui constituait une “violation manifeste des principes humanitaires”.

Il n’était pas immédiatement clair comment l’ordre affecterait les agences des Nations Unies, qui ont une forte présence en Afghanistan pour fournir des services au milieu de la crise humanitaire du pays.

Le bureau des affaires humanitaires de l’ONU a déclaré que l’ONU essaierait de rencontrer les dirigeants talibans pour “obtenir des éclaircissements sur l’ordre signalé”.

L’économie déjà en difficulté de l’Afghanistan a basculé dans la crise depuis que les talibans ont pris le pouvoir en 2021, le pays faisant face à des sanctions et à des réductions de l’aide au développement.

L’aide humanitaire, destinée à répondre aux besoins urgents, a fourni une bouée de sauvetage à des millions de personnes. Plus de la moitié de la population afghane dépend de l’aide humanitaire, selon l’International Rescue Committee.

L’annonce intervient quelques jours après les talibans cessé d’autoriser les femmes à fréquenter les universités alors qu’il avait précédemment assuré à la communauté internationale que les femmes seraient autorisées à poursuivre des études supérieures.

Depuis l’effondrement du gouvernement afghan soutenu par les États-Unis en 2021, les talibans ont systématiquement bafoué les droits des femmes . Les filles ont été bannies du collège et du lycée, les femmes ont été exclues de la plupart des emplois et doivent porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs et aux gymnases.

Elizabeth Heckman de Fox News et Reuters ont contribué à ce rapport