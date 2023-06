Les talibans ont utilisé des véhicules militaires fournis aux anciennes forces de sécurité afghanes par les États-Unis lors de la récente escarmouche en Iran (rapport)

La semaine dernière, au lendemain d’un affrontement meurtrier entre les gardes-frontières iraniens et talibans, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient un grand nombre de camions et de chars militaires talibans se dirigeant prétendument vers la frontière avec l’Iran.

Les talibans « ont déployé des véhicules de sécurité blindés M117, des véhicules de transport de troupes blindés M113, des véhicules protégés contre les embuscades résistants aux mines MaxxPro (MRAP) et des Humvees à la frontière iranienne », a déclaré à Fox News Bill Roggio, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties. Numérique. Roggio, rédacteur en chef du Long War Journal, a expliqué que « les véhicules donnés par les États-Unis aux forces de défense et de sécurité nationales afghanes, aujourd’hui disparues, ont été saisis par les talibans lors de leur conquête de l’Afghanistan en 2021 ».

Le porte-parole du ministère de la Défense pour l’Afghanistan, le lieutenant-colonel de l’armée Rob Lodewick, a confirmé à Fox News Digital que les véhicules faisaient partie « d’un petit nombre des plus de 32 000 véhicules tactiques achetés pour le [Afghan National Defense and Security Forces] sur une période de 16 ans via le Fonds des forces de sécurité afghanes. » Lodewick a expliqué que « l’équipement reste probablement dans un mauvais état de préparation » en raison d’une « cannibalisation étendue et d’efforts de maintenance trop tendus ».

Leslie Merriman, qui dirige une organisation à but non lucratif en Afghanistan, a déclaré à Fox News Digital que ses sources indiquaient que les talibans avaient envoyé jusqu’à 20 000 combattants et 2 000 kamikazes à la frontière iranienne fin mai.

Roggio a déclaré qu’il s’attend à ce que le déploiement des forces des talibans soit inférieur à 20 000 combattants, bien qu’il pense que les talibans pourraient aligner un tel nombre. Selon Roggio, les talibans ont probablement entre 150 000 et 200 000 militaires mobilisés en Afghanistan à l’heure actuelle.

En comparaison, l’Iran comptait 523 000 militaires en service actif et 350 000 militaires de réserve en 2020. Ils disposent également d’un équipement militaire supérieur, notamment « des avions à réaction, des drones et des armes antiblindées », selon l’évaluation de Task and Purpose des développements à la frontière.

On ne sait pas si l’Iran a déployé des armes et du personnel à la frontière en réponse à la démonstration de force des talibans. Le ministère iranien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital sur la récente escalade.

La mobilisation des talibans a eu lieu après que des gardes iraniens et afghans ont échangé des coups de feu à un poste frontière dans la province de Nimruz le 27 mai, tuant un garde-frontière taliban et jusqu’à trois gardes iraniens. Chaque partie a accusé l’autre d’inciter à la violence, qui aurait impliqué l’utilisation de mitrailleuses et de mortiers. Au lendemain de l’incident, le commandant militaire taliban Abdul Hamid a menacé sur les réseaux sociaux que les forces taliban « conquériraient l’Iran dans les 24 heures » et « les effaceraient de la carte du monde » si leurs dirigeants donnaient de tels ordres.

Les rapports suggèrent que le différend meurtrier résulte de l’incapacité des talibans à fournir à l’Iran suffisamment d’eau de la rivière Helmand conformément à un accord entre les pays qui remonte à 1973. L’experte iranienne et rédactrice en chef du Foreign Desk Lisa Daftari a déclaré à Fox News Digital que la discorde sur l’accord de 1973 est ancienne.

Elle a déclaré que l’accord « n’a jamais été ratifié ni officiellement confirmé, ce qui a conduit à un conflit entre les deux pays pendant des décennies. Le régime iranien accuse l’Afghanistan de ne pas donner suffisamment d’eau, et l’Afghanistan a nié ces accusations, accusant le manque d’eau de problème principal ». Daftari a ajouté.

Au moment de l’affrontement meurtrier, les tensions étaient déjà vives à la frontière après six mois d’escarmouches entre gardes-frontières iraniens et talibans. En décembre 2022, des « affrontements féroces » ont eu lieu après que le personnel frontalier iranien a commencé à construire un mur frontalier entre la province de Nimruz en Afghanistan et Shagalak en Iran. L’Iran a peut-être construit le mur dans le but de réduire la migration sans papiers.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que 2,1 millions d’Afghans qui ont fui vers l’Iran après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans vivent désormais dans le pays sans papiers.

Fin avril, les forces frontalières étaient « en état d’alerte maximale » après que les autorités talibanes n’aient pas réussi à se coordonner avec le personnel frontalier iranien avant de construire une route près du passage frontalier très fréquenté d’Islam Qala, dans la province afghane de Herat. Le 20 mai, la construction par l’Iran d’un mur frontalier au point de passage d’Islam Qala a encore attisé la colère, les deux parties ayant soi-disant « brandi leurs armes », selon le site de presse afghan Hasht-e Subh Daily.

Depuis le 6 juin, les talibans semblent avoir retiré leurs forces et leurs véhicules militaires de la frontière avec l’Iran. Les deux parties ont minimisé les tensions dans les médias. Tasnim News, basé à Téhéran, a rapporté le 2 juin que les talibans avaient déclaré leur engagement envers « l’accord qui a été conclu », peut-être une référence à l’accord de 1973 sur l’accès à la rivière Helmand. « Nous ne voulons pas qu’un problème technique devienne si politique que sa publicité négative sépare les deux nations », ont déclaré les talibans.

Un porte-parole des talibans a cherché à minimiser les récentes escarmouches et a déclaré à Fox News Digital qu’il s’agissait d’un problème technique. « Nous avons (un) accord signé en 1973. La question peut être résolue sur la base de cet accord, et non par des bruits de sabre. »

Dans une interview avec Mehr News de Téhéran, le chef adjoint de la police iranienne Qasim Rezaei a changé d’orientation pour discuter de la nécessité d’une professionnalisation accrue des forces frontalières talibanes. « Nous avions des communications avec les gardes-frontières du gouvernement précédent, et nous gérions presque conjointement la frontière », a expliqué Rezaei. En comparaison, il a déclaré que les talibans sont « inexpérimentés et qu’ils ont pris des mesures non conventionnelles et qu’ils tirent sans but ». Rezaei a déclaré que l’Iran avait proposé d’aider à former les gardes-frontières talibans aux protocoles standard.

Merriman a déclaré que ses sources au sein des talibans indiquent que les responsables iraniens disent maintenant à leur personnel que les événements des dernières semaines étaient « une activité d’entraînement ». « Ils laissent les talibans reculer gracieusement », a déclaré Merriman.

L’Iran et l’Afghanistan bénéficient tous deux du maintien de la paix, a expliqué Daftari. « En ce moment, le régime iranien et les talibans ont plus en commun qu’en conflit », a-t-elle déclaré. « Les tensions autour de la rivière Helmand durent depuis des années, mais actuellement, le gouvernement taliban nouvellement habilité en Afghanistan et les mollahs de Téhéran ont tout intérêt à maintenir des relations pacifiques pour freiner l’influence occidentale dans la région et assurer une plus longue liste de commerce et d’intérêt. -partenaires alignés. »

