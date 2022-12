Les talibans ont tué leurs parents et bouleversé leur vie. Pourquoi disent-ils qu’ils font partie des “chanceux”

Une poignée de médailles sont accrochées au mur de l’appartement de Saira Ahmadi dans la région de Toronto. Les récompenses académiques et les œuvres d’art de l’école sont fièrement exposées dans le salon.

Pour Ahmadi et ses six frères et sœurs, ces souvenirs signifient plus que de bonnes notes et des matchs de championnat – ils sont la preuve d’un travail acharné et d’un regain d’espoir.

En effet, en décembre dernier, après six ans de séparation, Ahmadi a finalement retrouvé ses six frères et sœurs, après que leur mère a été tuée par les talibans en 2009 et que leur père a connu le même sort en 2018. Leurs quatre oncles et le mari d’Ahmadi ont également été tués. .

“Nous sommes heureux d’être ensemble”, a déclaré Ahmadi. “Il n’y a plus de séparation. Nous sommes une seule famille, nous nous soucions tous les uns des autres.”

Ahmadi vivait déjà au Canada lors des attentats. Suite au décès de leurs parents, ses frères et sœurs, âgés désormais de 13 à 19 ans, ont réussi à s’enfuir au Tadjikistan, mais étaient seuls et sans ressources.

Après de nombreuses collectes de fonds et encore plus de paperasse, Ahmadi a retrouvé ses frères et sœurs au Canada l’année dernière. Ils ont passé presque tous les jours ensemble depuis.

“La meilleure partie est que nous sommes en sécurité, nous avons la paix au Canada et des droits. Nous avons accès à toutes nos nécessités de base”, a déclaré Ahmadi.

Saira Ahmadi, à droite, attendant l’arrivée de ses six frères et sœurs au Canada l’année dernière. Ahmadi est vu avec Obed Ben Rod, à gauche, avec l’Église afghane du Grand Toronto et Anne Woolger, au milieu, la directrice fondatrice de Matthew House, un refuge pour demandeurs d’asile. (Grant Linton/CBC)

“Nouvelle vie, nouveau pays”

L’un des plus grands ajustements que les frères et sœurs ont fait au cours de la dernière année est d’apprendre une nouvelle langue tout en retournant à l’école. La dernière fois qu’ils se sont assis dans une salle de classe, c’était il y a trois ans.

“Quand je suis arrivé, je ne savais pas comment dire : ‘Puis-je aller aux toilettes ?’ C’était très dur pour moi”, a déclaré le plus jeune de la fratrie, Joshua Mohammadi, 13 ans, ses frères riant et hochant la tête en signe d’accord.

Malgré cela, chaque frère et sœur trouve sa propre voie au Canada, explorant les possibilités de son potentiel.

“Je suis le capitaine de l’équipe de football de Greenwood”, a déclaré Ali Mohammadi, 17 ans, un sourire rayonnant sur son visage.

Mohammadi a fièrement rappelé comment l’entraîneur de football de l’école secondaire Greenwood lui avait demandé à plusieurs reprises de se joindre à l’équipe. Il a finalement cédé et pour la première fois en 20 ans, l’école a remporté le match de championnat.

Fahim, Murtaza, Joshua et Ali Mohammadi, de gauche à droite, avec leurs médailles de football. (Meg Roberts/CBC)

Pendant qu’Ali parlait, l’un des garçons a supplié Mursal Mohammed, 19 ans, de sortir son cahier pour montrer certains de ses dessins.

Mursal est plus calme que ses frères. Mais avec un sourire sur son visage, elle est retournée à une page avec un dessin d’une femme assise avec deux enfants, un enfant sous chaque bras. Au-dessus, elle a écrit : “Je t’aime maman. Tu vas me manquer.”

Malgré la sûreté, la sécurité et l’optimisme que les enfants ont ressentis au cours de la dernière année, cela n’a pas été facile.

“C’est difficile parce qu’une nouvelle vie, un nouveau pays”, a déclaré Mursal.

Faire des progrès

La dépression et l’anxiété sont des choses dont la sœur aînée, Ahmadi, s’inquiète chez ses frères et sœurs.

“Ils ont fait des cauchemars au cours des deux premières semaines”, a-t-elle déclaré. “Ce n’était pas facile pour eux.”

Ahmadi a déclaré que la famille travaille sur le traumatisme qu’elle a enduré. Mais petit à petit, elle croit qu’ils progressent.

“Maintenant, je peux voir sur leurs visages à quel point ils sont heureux, à quel point ils deviennent brillants, pleins de bonheur sur leur visage.”

Mursal Mohammadi partage l’un de ses dessins préférés. (Meg Roberts/CBC)

Mursal est toujours en train de terminer ses études secondaires, une opportunité qu’elle sait qu’elle n’obtiendrait pas en Afghanistan. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, les filles de 7e année et plus n’ont pas été autorisées à aller à l’école.

Une fois qu’elle aura terminé, elle aimerait devenir infirmière.

“Je pense à mon avenir, c’est très bien”, a déclaré Mursal.

“Nous nous avons”

Pendant ce temps, Ahmadi étudie actuellement pour devenir travailleur social au Centennial College tout en travaillant comme conseiller en réinstallation pour d’autres familles afghanes.

C’est un poste approprié après avoir minutieusement fait venir ses six frères et sœurs au Canada.

Ahmadi s’emploie également à parrainer deux de ses belles-sœurs avec l’aide de certains membres de la communauté. Elle espère qu’eux aussi seront au Canada au cours des deux prochains mois.

Depuis que le frère d’Ahmad est arrivé il y a un an, elle travaille également à faire venir ses belles-sœurs au Canada. (Meg Roberts/CBC)

Son souci est maintenant de trouver un moyen d’accueillir plus de personnes autour de leur table de salle à manger. Il y a à peine assez de place avec eux sept.

Cela ne dérange pas Joshua, le plus jeune, qui obtient le plus de mots à table.

“Je pense que j’ai de la chance d’avoir une grande famille”, a-t-il déclaré en souriant en regardant autour de lui. “Nous nous entraidons, nous sommes gentils les uns envers les autres. Nous nous avons.”