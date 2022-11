Les talibans ont probablement eu accès aux millions que les États-Unis ont transférés au gouvernement afghan avant l’effondrement, selon un chien de garde

CNN

—



Les talibans ont probablement eu accès à des dizaines de millions de dollars que les États-Unis ont transférés au gouvernement afghan avant qu’il ne s’effondre, a découvert un organisme de surveillance du gouvernement américain.

L’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR), qui a surveillé les projets et les dépenses des États-Unis pendant la plus longue guerre des États-Unis, a déclaré dans son dernier rapport que les talibans avaient probablement accédé à environ 57,6 millions de dollars de fonds du département d’État, du département de la Défense et de l’USAID.

“Une fois l’argent transféré, les agences américaines ont perdu la visibilité de ces fonds et se sont appuyées sur le gouvernement afghan pour débourser les fonds aux fins prévues”, écrit SIGAR dans le rapport.

L’argent a été transféré avant l’effondrement du gouvernement afghan le 15 août 2021 et la prise de pouvoir des talibans qui a suivi. La grande majorité des fonds provenaient du département de la Défense, qui a transféré 45,6 millions de dollars, selon SIGAR, tandis que le département d’État et l’USAID ont transféré respectivement 2 millions et 10 millions de dollars.

“Il est probable qu’une partie des 57,6 millions de dollars soit restée sur des comptes contrôlés par le gouvernement afghan lorsque les talibans sont revenus au pouvoir et ont pris le contrôle des ministères afghans, y compris le ministère des Finances”, a constaté SIGAR, et il n’est pas prévu d’essayer de récupérer l’argent.

Le retrait américain d’Afghanistan, dont l’acte final s’est déroulé sur quatre semaines dramatiques en août 2021 et a entraîné la mort de 13 militaires américains, devrait faire l’objet d’un examen minutieux renouvelé, les républicains devant prendre le pouvoir après les élections de mi-mandat. Un an plus tard, les membres du GOP de la commission des affaires étrangères de la Chambre ont critiqué l’administration Biden pour son manque de planification du retrait sur la base de leur propre enquête sur le retrait.

Mais le Pentagone s’est demandé s’il était même possible pour les talibans d’accéder à l’argent, compte tenu de la chute du gouvernement afghan et du secteur financier.

“En raison de l’effondrement du système bancaire afghan et de l’infrastructure numérique qui l’accompagne le 15 août, il est extrêmement peu probable que les talibans aient pu accéder à une partie de ces fonds”, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Rob Lodewick. L’argent a été transféré par voie électronique et était destiné aux salaires, à la formation et aux dépenses de l’armée afghane.

En outre, le Pentagone affirme que, selon la loi, il n’avait pas la capacité de récupérer l’argent car il “n’avait pas le pouvoir statutaire de rappeler des fonds déjà transférés à un autre gouvernement”, a déclaré Lodewick.

Le SIGAR s’est également demandé si le ministère de la Défense disposait d’une comptabilité exacte des 7,1 milliards de dollars d’équipements laissés par les États-Unis lors de leur retrait d’Afghanistan l’année dernière. En raison de problèmes de suivi et de gestion de l’équipement donné à l’armée afghane au fil des ans, SIGAR s’est demandé s’il restait potentiellement plus d’équipement.

“On ne sait toujours pas si le chiffre de 7,1 milliards de dollars rapporté au Congrès est exact”, a écrit SIGAR dans son rapport. Le ministère de la Défense a déclaré à SIGAR que le chiffre était basé sur les meilleures données dont il disposait et que le nombre pourrait en fait être inférieur si des informations plus précises étaient disponibles.

Le SIGAR a accusé le Département d’État de ne pas avoir fourni de chiffres en dollars ou de listes d’équipements transférés en Afghanistan qui auraient pu être laissés sur place lorsque les talibans ont pris le pouvoir. SIGAR a également affirmé que le Département d’État avait fourni des “informations erronées” sur ce qui aurait pu rester en Afghanistan.

En réponse au SIGAR, le Département d’État a écrit dans une lettre d’octobre qu’il continuait à “s’engager et à coopérer” au cours de cette évaluation, et il a rejeté toute affirmation selon laquelle il ne fournissait pas d’informations complètes.

“Pour être clair, le Département d’État et l’USAID restent déterminés à aider SIGAR dans son important rôle d’audit”, ont écrit les agences dans une lettre antérieure en avril, bien qu’elles se soient demandé si SIGAR avait le pouvoir d’enquêter compte tenu de la fin de la mission de reconstruction en Afghanistan. .