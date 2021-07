Des combattants talibans HONTEUX ont mutilé le visage d’un photographe de Reuters, le laissant « presque méconnaissable » après sa mort en Afghanistan.

Des responsables indiens et afghans ont déclaré que le visage du danois Siddiqui était méconnaissable et qu’il y avait des dizaines d’impacts de balles dans son corps et des marques de pneus sur son visage et sa poitrine.

Le danois Siddiqui a été tué alors qu’il couvrait une bataille entre les forces afghanes et les talibans

Des personnes portant le cercueil de Siddiqui lors de ses funérailles à New Delhi

Une veillée aux chandelles à Siddiqui Crédit : Rex

Des photos de son corps prises peu de temps après l’attaque qui lui a coûté la vie montraient des blessures, mais loin du nombre de dégâts que les autorités ont constatés lorsque sa dépouille a finalement été remise à la Croix-Rouge.

Le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a nié tout acte répréhensible, selon le New York Times.

Le correspondant de guerre né en Inde a été tué par des tirs des talibans alors qu’il faisait un reportage sur les efforts des forces spéciales afghanes pour reprendre la principale zone de marché de Spin Boldok, près de la frontière avec le Pakistan.

Sa mort a été confirmée dans une déclaration conjointe du président de Reuters Michael Friedenberg et de la rédactrice en chef Alessandra Galloni.

Siddiqui avait récemment rendu compte d’une mission des forces spéciales afghanes pour secourir un policier qui avait été coupé des autres et avait combattu seul les talibans pendant des heures.

Selon la chaîne indienne NDTV, Siddiqui a d’abord été blessé par des éclats d’obus et emmené dans une mosquée voisine pour recevoir les premiers soins.

La nouvelle de son séjour s’est répandue, incitant des combattants talibans à attaquer la mosquée et une enquête locale pour conclure que les talibans n’ont attaqué que parce qu’ils savaient que le photojournaliste s’y cachait, selon le Daily Mail.

RETOUR DE LA TERREUR

Le groupe terroriste s’est emparé d’un tiers de l’Afghanistan et ne montre aucun signe de ralentissement de son offensive éclair.

Les talibans sont impatients d’aller de l’avant avec leur plan depuis que le président Joe Biden a annoncé le retrait des troupes en avril et ont depuis continué à « la vitesse de l’éclair ».

Les forces djihadistes ont maintenant progressé dans les zones rurales, les mettant à distance des grandes villes telles que Hérat et Kaboul.

Un récent rapport du renseignement américain a averti qu’ils pourraient prendre la capitale, Kaboul, dans les six mois.

Ils ont maintenant pris presque deux fois plus d’Afghanistan qu’il y a trois mois, ce qui fait craindre qu’ils envisagent une offensive explosive cet été.

De violents combats ont également été signalés dans et autour de la ville méridionale de Kandahar, la capitale de la province du même nom.

Les talibans ont capturé des quartiers clés près de la ville et ont engagé les forces afghanes dans un quartier de police à la périphérie de la capitale.

Au cours des derniers jours, le district de Spin Boldak a été le théâtre de violents combats après que les talibans ont capturé un poste frontière clé qui relie Chaman dans la province pakistanaise du Baloutchistan.

Les militants impitoyables ont déjà massacré des dizaines de civils et ont juré d’écraser les hommes homosexuels à mort en poussant des murs sur eux alors qu’ils complotaient pour rétablir leur interprétation stricte de la charia à travers l’Afghanistan déchiré par la guerre.

Le groupe terroriste envisage de « libérer » l’Afghanistan Crédit : Alamy

Les talibans veulent ramener les châtiments de torture infligés avec leur interprétation extrême de la charia

UN PHOTOGRAPHE RESPECTÉ

Siddiqui travaillait pour Reuters depuis 2010 et faisait partie de l’équipe qui a remporté le prix Pulitzer 2018 de la photographie de fond pour avoir documenté la crise des réfugiés rohingyas.

Le travail de Siddiqui a couvert les guerres en Afghanistan et en Irak, la crise des réfugiés Rohingyas, les manifestations de Hong Kong et les tremblements de terre au Népal.

Les hommages ont afflué pour le photojournaliste lauréat du prix Pulitzer.

L’ambassadeur afghan Farid Mamundzay a déclaré dans un tweet : « Profondément troublé par la triste nouvelle du meurtre d’un ami, le danois Siddiqi à Kandahar la nuit dernière.

« Le journaliste indien et lauréat du prix Pulitzer était intégré aux forces de sécurité afghanes.

« Je l’ai rencontré il y a 2 semaines avant son départ pour Kaboul. Condoléances à sa famille et à Reuters. »

Meenakshi Ganguly, directeur de Human Rights Watch pour l’Asie du Sud, a déclaré au New York Times : « Les danois ont toujours choisi d’être en première ligne afin que les abus et les atrocités ne puissent pas rester cachés.

« La brutalité avec laquelle les combattants talibans ont puni le danois prouve les abus qu’il documentait. »