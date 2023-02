Les talibans ont menacé de me tirer dessus – juste parce que je voulais aller à l’université

Pour les femmes en Afghanistan, l’éducation est désormais un rêve, pas une réalité (Photo : AFP/Getty)

À 8 heures du matin, le mardi 20 décembre de l’année dernière, je suis montée dans le bus que je partageais avec 30 autres jeunes femmes pour me rendre à l’université.

C’était la fin de mon troisième semestre et nous devions passer notre examen de biochimie.

Mais un mile dans le voyage, le Les talibans sont sortis sur la route et nous ont arrêtés. Regardant leurs armes, tout le monde se figea et se tut.

‘Rentrez chez vous, Alhamdulillah [thanks be to God], dit l’un d’eux. “Les universités ont été fermées pour les filles.”

Le cœur de chacun battait si vite, et nous pouvions nous entendre dans le silence. Une de nos enseignantes est sortie du bus pour leur parler, mais elle n’a même pas été autorisée à dire un mot. Quand j’ai vu des larmes sur son visage, cela m’a rappelé le pire jour de ma vie – le jour où les talibans ont pris le contrôle de Kaboul [in August 2021] et nous nous sommes tous mis à pleurer, avons quitté nos cours et avons couru à la maison.

Une voix a brisé nos pensées en criant : « Vous tous, sortez du bus, ou je vais vous faire des trous dans la tête.

Pris de panique, nous sommes sortis et avons commencé à marcher. Je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pensais qu’à ne pas rater mon examen. J’ai marché pendant une heure pour arriver à l’université.

Arrivé à la porte, je n’étais pas seul. Il y avait des centaines d’autres filles comme moi qui étaient venues à l’université, qui avaient choisi ce qu’elles voulaient – ​​pas ce qu’on leur avait dit. Le personnel a ouvert la porte et a dit “passons votre dernier examen avant qu’ils n’arrivent ici et ne ferment l’université”.





Les talibans ont interdit l’enseignement supérieur aux femmes en décembre (Photo: AFP / Getty)

Nous avons pris des copies d’examen, et tout le monde a essayé de le finir aussi vite qu’il le pouvait. Ce devait être le dernier jour d’école.

Et avec cela, j’ai perdu mon droit fondamental à l’éducation.

Je passe des journées à me demander “et si”. Et si je suivais mes cours, est-ce que je me rapprocherais un peu plus de mon rêve de devenir scientifique ? En saurais-je plus sur la biochimie, ma source de curiosité ?

Au fil des jours, je me rends compte de plus en plus que nous n’avons pas seulement perdu notre droit à l’éducation, mais que cela nous a pris de l’espoir. Et c’est ce qui fait le plus mal.





Marwa, une étudiante de 18 ans, manifestant seule devant l’université de Kaboul le 22 décembre (Photo : AFP/Getty)





Manifestants devant le Parlement réclamant le droit de toutes les femmes à l’éducation, au travail et à la liberté (Photo : Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency/Getty)

Mon souvenir préféré est le premier jour où j’ai été vêtu de vêtements blancs dans mon cours de biophysique. Lorsque le professeur a posé une question, j’ai levé la main et j’ai répondu. Elle a souri et m’a appelé « docteur » – Dr Tamima. Je me demande souvent, est-ce que ce sera la première et la dernière fois que je serai appelé médecin ?

Alors rappelez-vous, quand le monde lit ou entend parler des politiques misogynes des talibans contre les femmes en Afghanistan, ce ne sont pas que des nouvelles ou des chiffres. Ce sont nos désirs fondamentaux, nos rêves et nos espoirs qui sont brisés et nous sommes déshumanisés. Ça fait mal. C’est terriblement douloureux et nous désespérons.

Ces limitations ont augmenté les taux de mariages forcés et de violence domestique. Beaucoup de mes amis sont poussés à se marier par leurs familles car ils ne voient aucun avenir pour eux. Dans nos groupes de discussion, tout le monde souffre de dépression et au fil des jours, ils perdent l’espoir de chercher un avenir meilleur.

J’avais fièrement reçu une bourse d’un programme conçu pour aider les femmes à étudier les STEM, mais en octobre dernier, le jour de l’examen national d’entrée à l’université (le Kankor), les talibans n’ont pas permis aux femmes de choisir les filières STEM ou le journalisme.

Ils ont dit qu’ils n’étaient pas faits pour les femmes. Nous avons commencé à paniquer, mais nous avons tout de même essayé de garder espoir – ce qui est devenu plus difficile à mesure qu’ils interdisaient les écoles, l’emploi et la liberté de mouvement, refusant de facto de permettre aux filles de poursuivre leurs études universitaires.





Des réfugiés afghans ressentent Kaboul lors de la prise de contrôle rapide des talibans après le retrait des troupes américaines en août 2021 (Photo : Armend Nimani/AFP/Getty)

Pourtant, toutes les filles que je connais étaient les premières de leurs classes car les bourses dépendaient entièrement de l’excellence académique. J’ai vu un leader et un innovateur dans chacun d’eux. Tout le monde s’est efforcé de réussir et de changer l’écart entre les sexes dans les majeures STEM en Afghanistan. Nous savions que nous manquions d’assez de modèles dans ce domaine et nous étions tous déterminés à devenir ceux qui changeraient cela.

Maintenant, nous sommes toutes chez nous sans avenir, comme des centaines de milliers de filles qui allaient dans des universités à travers l’Afghanistan. J’allais dans une université privée qui était une école réservée aux femmes. Nos professeurs, notre équipe administrative et même notre personnel de sécurité étaient des femmes.

Il n’y a aucune justification – basée sur ce qui est affirmé dans les médias au moins [which is now controlled by the Taliban and repeats arguments against female education] – que mon université soit fermée. Et les écoles en Afghanistan ont toujours été séparées.





Apprentissage séparé dans une université privée à Kaboul immédiatement après le retour des talibans (Photo : Aamir Qureshi/AFP/Getty)

Les talibans ne croient fondamentalement pas aux droits des femmes, ce n’est pas dans leur idéologie. Ils nous voient comme moins humains. Tout ce qu’ils disent d’autre pour les médias internationaux n’est que de fausses excuses.

Chaque jour où nous manquons l’école ressemble à des années, et il sera si difficile de rattraper le retard si rien n’est fait à ce sujet. J’exige donc que les établissements d’enseignement utilisent la technologie pour nous donner accès à l’éducation. Une éducation de qualité. Veuillez utiliser des moyens créatifs pour le faire.





Des étudiants religieux talibans assistent à un cours d’études islamiques dans une madrasa de Kandahar (Photo : Sanaullah Seiam/AFP/Getty)

Et je ne saurais trop insister sur le fait que le simple fait d’ouvrir les portes des écoles n’est pas la solution. Si les talibans rouvrent les écoles, le programme sera établi par eux. Ils croient que l’éducation et la formation des femmes sont une culture occidentale et ne devraient pas être mises en œuvre. Les talibans ont déclaré qu’ils avaient l’intention de modifier le programme scolaire afin qu’il soit conforme à leur point de vue et à leur mentalité.

Je veux être un scientifique, pas étudier le terrorisme et me faire laver le cerveau par les talibans.

Donc, si vous voulez plaider pour nous, écoutez-nous.

Nous ne voulons pas des écoles des talibans. Nous voulons récupérer nos universités.

Aujourd’hui est Journée internationale des femmes et des filles de science. Le thème de cette année est Innover. Démontrer. Élever. Advance (IDEA) – faire avancer les communautés pour un développement durable et équitable

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous par e-mail plateforme@metro.co.uk.

PLUS : J’ai perdu des êtres chers à cause du changement climatique et je veux que les grandes compagnies pétrolières paient



PLUS : Orphelin et blessé après avoir été écrasé, je suis venu au Royaume-Uni en canot