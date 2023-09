Les talibans ont interdit aux filles d’aller à l’école pendant 2 ans. C’est une crise qui s’aggrave pour tous les Afghans

ISLAMABAD (AP) — Deux ans après que les talibans ont interdit l’accès des filles à l’école au-delà de la sixième année, l’Afghanistan est le seul pays au monde à imposer des restrictions à l’éducation des filles. Désormais, les droits des femmes et des enfants afghans sont à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations Unies lundi à New York.

L’agence des Nations Unies pour l’enfance affirme que plus d’un million de filles sont concernées par cette interdiction, même si elle estime que 5 millions n’étaient pas scolarisées avant la prise de pouvoir par les talibans en raison du manque d’installations et d’autres raisons.

L’interdiction a suscité une condamnation mondiale et reste le plus grand obstacle pour les talibans d’être reconnus comme dirigeants légitimes de l’Afghanistan. Mais les talibans ont résisté à la réaction et sont allés plus loin, excluant les femmes et les filles de l’enseignement supérieur, des espaces publics comme les parcs et de la plupart des emplois.

Voici un aperçu de l’interdiction de l’éducation des filles :

POURQUOI LES TALIBAN ONT-ILS EXCLU LES FILLES DU SECONDAIRE ?

Les talibans ont interrompu l’éducation des filles au-delà de la sixième année parce qu’ils estimaient que cela n’était pas conforme à leur interprétation de la loi islamique, ou charia. Ils ne l’ont pas empêché pour les garçons. Au cours des deux dernières années, ils n’ont montré aucun signe de progrès dans la création des conditions qu’ils estiment nécessaires au retour des filles en classe.

Leur point de vue sur l’éducation des filles vient en partie d’une école spécifique de pensée islamique du XIXe siècle et en partie des zones rurales où le tribalisme est enraciné, selon l’expert régional Hassan Abbas.

« Ceux qui ont ensuite développé le mouvement (les talibans) ont opté pour des idées restrictives, orthodoxes à l’extrême et tribales », a déclaré Abbas, qui écrit beaucoup sur les talibans. Les dirigeants talibans estiment que les femmes ne devraient participer à rien de social ou de public et qu’elles devraient en particulier être tenues à l’écart de l’éducation, a déclaré Abbas.

Les talibans ont également mis fin à l’éducation des filles lorsqu’ils dirigeaient l’Afghanistan à la fin des années 1990.

QUE DISENT LES PAYS À MAJORITÉ MUSULMANE DE L’INTERDICTION ?

Il existe un consensus parmi les religieux en dehors de l’Afghanistan sur le fait que l’Islam accorde la même importance à l’éducation des femmes et des hommes. « Les talibans n’ont aucune base ni preuve pour affirmer le contraire », a déclaré Abbas. Mais les appels des pays et groupes individuels, comme l’Organisation de la coopération islamique, n’ont pas réussi à convaincre les talibans.

Syed Akbar Agha, un ancien commandant de première ligne des talibans, a déclaré que les insurgés avaient adopté un système islamique le jour de leur entrée à Kaboul en août 2021.

« Ils ont également donné aux Afghans et au monde extérieur l’idée qu’il y aurait un système islamique dans le pays », a déclaré Agha. « Il n’existe actuellement aucun (autre) système islamique dans le monde. Les efforts de la communauté internationale se poursuivent pour mettre en œuvre la démocratie dans les pays islamiques et les détourner du système islamique.

QUEL EST L’IMPACT DE L’INTERDICTION SUR LES FEMMES ?

Roza Otunbayeva, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour l’Afghanistan et chef de la mission de l’ONU en Afghanistan, a déclaré que l’un des impacts évidents d’une interdiction de l’éducation est le manque de formation des futurs professionnels de la santé.

Les étudiantes en médecine ont vu leurs études interrompues après le décret des talibans de décembre dernier interdisant l’enseignement supérieur aux femmes. Les femmes afghanes travaillent dans les hôpitaux et les cliniques – les soins de santé sont l’un des rares secteurs qui leur sont ouverts – mais le bassin de personnes qualifiées va se tarir. Les femmes afghanes ne peuvent pas consulter de médecins de sexe masculin, de sorte que les enfants perdront également des soins médicaux si les femmes sont leurs principales soignantes.

« En regardant vers l’avenir et un scénario où rien ne changerait, d’où viendront les femmes médecins, sages-femmes, gynécologues ou infirmières ? Otunbayeva a déclaré dans un e-mail à l’Associated Press. « Dans une société strictement divisée entre les sexes, comment les femmes afghanes pourront-elles bénéficier des services de santé les plus élémentaires s’il n’y a pas de professionnelles féminines pour les soigner ?

QUEL EST L’IMPACT SUR LA POPULATION GÉNÉRALE DE L’AFGHANISTAN ?

L’interdiction des études secondaires ne concerne pas seulement les droits des filles. C’est une crise qui s’aggrave pour tous les Afghans.

Des dizaines de milliers d’enseignants ont perdu leur emploi. Le personnel de soutien est également au chômage. Les institutions privées et les entreprises qui ont bénéficié financièrement de l’éducation des filles ont été touchées. L’économie afghane est en ruine et les revenus de la population sont en chute libre. L’exclusion des femmes du marché du travail nuit au PIB du pays à hauteur de milliards de dollars, selon l’UNICEF.

Les talibans donnent la priorité aux connaissances islamiques plutôt qu’à l’alphabétisation et au calcul de base en s’orientant vers les madrassas, ou écoles religieuses, ouvrant la voie à une génération d’enfants sans éducation contemporaine ou laïque pour améliorer leur avenir économique ou celui du pays.

Il y a d’autres conséquences pour la population en général, comme la santé publique et la protection de l’enfance.

Les données de l’ONU indiquent que les taux de natalité sont plus élevés chez les filles afghanes âgées de 15 à 19 ans qui n’ont pas suivi d’enseignement secondaire ou supérieur. L’éducation d’une femme peut également déterminer si ses enfants bénéficient d’une vaccination de base et si ses filles sont mariées avant l’âge de 18 ans. Le manque d’éducation des femmes est l’un des principaux facteurs de privation, selon l’ONU.

Les groupes humanitaires affirment que les filles courent un risque accru de travail des enfants et de mariage précoce parce qu’elles ne sont pas scolarisées, dans un contexte de difficultés croissantes auxquelles sont confrontées les familles.

LES TALIBAN VONT-ILS CHANGER D’AVIS ?

Les talibans ont mené un jihad pendant plusieurs décennies pour mettre en œuvre leur vision de la charia. Ils ne reculent pas facilement. Les sanctions, le gel des avoirs, l’absence de reconnaissance officielle et les condamnations généralisées n’ont guère fait de différence.

Les pays qui entretiennent des relations avec les talibans pourraient avoir un impact. Mais leurs priorités sont différentes, ce qui réduit les chances d’un front uni en matière d’éducation des filles.

Le Pakistan s’inquiète d’une résurgence des activités militantes. L’Iran et les pays d’Asie centrale ont des griefs concernant les ressources en eau. La Chine étudie les opportunités d’investissement et d’extraction minière.

Il est plus probable que des pressions viennent de l’intérieur de l’Afghanistan.

Le régime taliban d’aujourd’hui est différent de celui d’il y a plusieurs décennies. Les hauts dirigeants, dont le porte-parole en chef Zabihullah Mujahid, s’appuient sur les médias sociaux pour transmettre des messages clés aux Afghans dans le pays et à l’étranger.

Ils soulignent leur succès dans l’éradication des stupéfiants et dans la répression des groupes armés comme l’État islamique. Mais améliorer la sécurité et anéantir les cultures de pavot ne satisferont les gens que jusqu’à un certain point.

Alors que les Afghans s’inquiètent de la perte de l’éducation des filles, ils ont des soucis plus immédiats comme gagner de l’argent, mettre de la nourriture sur la table, garder un toit au-dessus de leur tête et survivre aux sécheresses et aux hivers rigoureux.

En Afghanistan, on souhaite que les talibans bénéficient d’une certaine sorte d’acceptation internationale, même si ce n’est pas une reconnaissance, afin que l’économie puisse prospérer.

L’opinion publique est beaucoup plus pertinente et influente aujourd’hui qu’elle ne l’était sous le régime taliban dans les années 90, a déclaré Abbas. « La pression interne exercée par les Afghans ordinaires va finir par pousser Kandahar dans le coin et faire la différence. »

Mais il faudra peut-être des années avant que les conséquences de l’interdiction frappent les hommes afghans et déclenchent une vague de troubles. Pour l’instant, cela ne concerne que les filles et ce sont surtout les femmes qui ont protesté contre les nombreuses restrictions.

Agha a déclaré que les Afghans soutiendraient l’interdiction si l’objectif final est d’imposer le hijab, le foulard islamique, et de mettre fin à la mixité. Mais ils ne le feront pas s’il s’agit simplement de mettre fin à l’éducation des filles.

« Je pense que seule la nation peut montrer la voie », a-t-il déclaré.

Riazat Butt, Associated Press