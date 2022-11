Les talibans ont aidé à construire des stades de la Coupe du monde au Qatar, selon un rapport

Les talibans auraient sous-traité de la machinerie lourde utilisée pour construire des stades de la Coupe du monde au Qatar. Dans le processus, le groupe a gagné des millions de dollars auprès de responsables qatariens.

Le Telegraph affirme que les talibans ont utilisé les salaires liés aux pourparlers de paix pour acheter puis louer l’équipement.

« Les talibans ont beaucoup investi dans la construction de la Coupe du monde et le tournoi a été un canard en or.

Ils ont été payés des millions », a déclaré une source du média britannique. “Certains membres talibans avaient chacun entre six et dix pièces de machinerie lourde à Doha et gagnaient jusqu’à 10 000 £ par machine et par mois.”

Le Qatar a précédemment accueilli des pourparlers de paix entre les talibans et l’ONU/États-Unis

Un grand groupe de responsables talibans vivaient à Doha pendant ces négations. Le Qatar a apparemment donné à ces membres un salaire pour vivre sur leur sol et les a même laissés séjourner dans des manoirs autour de Doha. Des responsables de l’ONU et des États-Unis auraient été au courant de ces paiements.

Le Qatar a changé sa façon de payer les talibans

Cependant, les gains des talibans ont finalement été couverts par le Qatar. Le petit pays du Moyen-Orient a initialement payé les membres talibans en espèces.

Mais les paiements ont ensuite été rendus difficiles à suivre car le Qatar a choisi d’utiliser des dépôts directs sur les comptes bancaires des talibans.

“C’était un secret de polichinelle à l’ambassade d’Afghanistan à Doha que l’équipe de négociation et le bureau politique des talibans étaient bien payés par le régime qatari et ils ont investi ces salaires dans des équipements de construction pour la Coupe du monde”, a affirmé un ancien haut diplomate afghan à Doha. .

“Le réseau Haqqani des talibans collectait même de l’argent et des dons auprès d’Afghans basés dans d’autres États arabes et leur promettait que l’argent serait investi dans les projets de la Coupe du monde au Qatar.”

Le rapport ajoute au tournoi entaché du Qatar

Malgré sa petite taille, le Qatar est devenu l’un des pays les plus riches du monde. Bien que la nation ait certainement de l’argent, elle n’avait pas beaucoup de prestige mondial.

L’accueil des pourparlers de paix et de la Coupe du monde 2022 a cependant contribué à renforcer la visibilité du Qatar.

Bien qu’il ne soit pas nécessairement illégal, le rapport soulève certainement encore plus de questions sur la Coupe du monde au Qatar. Le tournoi a déjà été critiqué pour une pléthore de problèmes.