Les talibans ont acheté les ticks bleus de Twitter à 8 dollars par mois. Ils semblent avoir été retirés après l’indignation.

Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan à l’été 2021, mais les gouvernements du monde entier se demandent toujours s’ils doivent reconnaître le régime islamiste radical. (Alexander Zemlianichenko/Pool/AFP via Getty Image)

Les comptes Twitter d’au moins deux responsables talibans arboraient des tiques bleues lundi, selon la BBC.

Cela a déclenché une indignation et mardi, les tiques semblent avoir été retirées.

Les gouvernements du monde entier se demandent toujours s’il faut reconnaître le régime islamiste pur et dur.

Les hauts responsables talibans et leurs partisans – qui arboraient les badges vérifiés bleus à 8 $ par mois de Twitter jusqu’à lundi – ne semblent plus être vérifiés par Twitter après une Reportage de la BBC déclenché outrage.

Les Bbc a rapporté lundi que les comptes Twitter d’au moins deux responsables talibans et quatre partisans bien connus du régime arboraient des coches. Ils comprennent Hedayatullah Hedayat, chef du département des talibans pour “l’accès à l’information”, et Abdul Haq Hammad, qui dirige le chien de garde des médias du régime. Ils comptent respectivement environ 190 000 et 170 000 abonnés.

Les comptes ne sont plus accompagnés des coches mardi soir.

On ne sait pas si Twitter a supprimé les badges bleus des comptes liés aux talibans, ou si les propriétaires du compte se sont désabonnés du Gazouillement Bleu un service. Le compte de Hedayat a vu sa coche bleue payante supprimée pour la dernière fois en décembre, a rapporté la BBC citant les médias locaux.

Twitter et le ministère afghan de l’information et de la culture n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider envoyées en dehors des heures normales de bureau. Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a dissous la société équipe de communication.

Twitter Blue est un service d’abonnement payant qui facture aux utilisateurs une coche bleue à côté de leurs noms de compte et offre un accès anticipé à certaines fonctionnalités. Le programme coûte 8 $ par mois pour les utilisateurs Web aux États-Unis et est l’une des stratégies du PDG Elon Musk pour monétiser la plate-forme – qui, selon lui, était perdre 4 millions de dollars par jour.

La présence des talibans sur les réseaux sociaux occidentaux est un point de discorde et de controverse car les Etats Unis et les gouvernements du monde entier se demandent s’il faut reconnaître le régime islamiste pur et dur. Depuis les talibans pris le contrôle de l’Afghanistan à l’été 2021, il a commis de nombreuses violations des droits de l’homme, Les Nations Unies mission dans le pays a déclaré en juillet 2022. Le régime a également femmes interdites de fréquenter les universités.

Les plateformes de médias sociaux ont également dû faire un choix — Facebook et Youtube ont interdit les talibans, mais pas Twitter. L’ancien président américain Donald Trump a dénoncé la présence des talibans sur Twitter en octobre 2021, des mois après la publication de son propre compte. suspendu définitivement.

“Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, mais votre président américain préféré a été réduit au silence”, Trump a dit dans un communiqué de presse annonçant le lancement de Truth Social en octobre 2021. “C’est inacceptable.”

Le compte de Trump a été rétabli par Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, en novembre 2022.