« Les talibans nous ont poussés contre un mur » : les ONG mettent en garde contre la catastrophe des droits de l’homme en Afghanistan

Les groupes d’aide en Afghanistan disent que l’interdiction des femmes risque d’entraver leurs opérations.

Les règles talibanes interdisent aux femmes de travailler pour les ONG.

La moitié de la population du pays risque de mourir de faim.

Les groupes d’aide disent qu’ils ont été “poussés contre un mur” par les talibans interdisant aux femmes afghanes de travailler pour les ONG, une interdiction qui a laissé un vide dangereux dans le soutien vital.

Les ONG afghanes ont joué un rôle déterminant dans la résolution de l’une des pires crises humanitaires au monde, avec la moitié de la population du pays affamée et trois millions d’enfants menacés de malnutrition.

“Il nous est impossible de poursuivre nos activités dans le pays si nous n’avons pas de femmes dans nos organisations à tous les niveaux”, a déclaré à l’AFP Samira Sayed-Rahman, haut responsable de l’International Rescue Committee (IRC).

Quelque 1 260 ONG opèrent dans tout l’Afghanistan, avec des milliers de travailleuses fournissant des services dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement.

L’IRC est l’une des nombreuses ONG – avec CARE et Save the Children – qui ont suspendu leurs opérations alors qu’elles exhortent les talibans à révoquer l’interdiction.

La politique discriminatoire des talibans verra des milliers de femmes perdre leur emploi et bien d’autres seront coupées des boucles d’aide, disent les travailleurs.

Un haut responsable d’une ONG étrangère, qui a demandé à ne pas être identifié, a déclaré :

Les talibans nous ont poussés contre un mur.

“Ils nous disent : ‘Si vous choisissez de partir au lieu d’obéir à nos règles, alors la situation (humanitaire) ne fera que s’aggraver.'”

L’interdiction était l’une des deux ordonnances écrasantes publiées en succession rapide le mois dernier : quelques jours plus tôt, les autorités talibanes avaient interdit aux femmes l’accès à l’enseignement universitaire.

C’était le point culminant d’une série de restrictions sur la vie des femmes.

Dans la société afghane profondément conservatrice et patriarcale, il est largement considéré comme inapproprié pour une femme de parler à un homme qui n’est pas un parent proche.

Les femmes sont donc vitales pour les opérations d’aide sur le terrain, en particulier pour identifier d’autres femmes dans le besoin, a déclaré Reshma Azmi, directrice adjointe de CARE en Afghanistan.

“Une femme bénéficiaire se sent également plus à l’aise pour parler à une travailleuse humanitaire… c’est pourquoi ce n’est pas possible sans personnel féminin”, a déclaré Azmi à l’AFP.

CARE a fourni une aide à environ un demi-million de femmes et d’enfants en 2022, notamment en proposant des cours pour filles dirigés par des enseignantes.

“Sans notre personnel féminin, nous n’aurions même pas atteint la moitié d’entre eux”, a déclaré Azmi.

Les responsables gouvernementaux affirment que l’interdiction a été imposée parce que les femmes ne respectaient pas les règles talibanes sur le port du hijab ou sur le fait d’être accompagnées d’un parent masculin lors de leurs déplacements.

Mais plusieurs travailleurs humanitaires avec lesquels l’AFP s’est entretenu ont déclaré n’avoir reçu aucun avertissement de violation des normes culturelles.

“Les organisations humanitaires respectent les valeurs, les traditions et la culture de l’Afghanistan”, a déclaré à l’AFP Samy Guessabi, responsable d’Action contre la faim en Afghanistan.

Les travailleurs humanitaires et les analystes disent que l’excuse est une couverture, le chef suprême des talibans et son entourage évinçant sans relâche les femmes de la vie publique.

Un autre responsable de l’aide a déclaré:

Il y a un groupe très conservateur au sein du régime qui ne veut pas que les femmes soient vues en public – même si ces femmes sont impliquées dans le service communautaire.

Les talibans insistent sur le fait que l’aide peut toujours atteindre les nécessiteux en étant acheminée aux hommes de la famille, ce qui réduit le besoin de travailleuses humanitaires.

L’interdiction exclut l’ONU, qui a condamné l’ordre et s’est jointe aux ONG pour organiser des réunions avec les autorités de Kaboul exigeant une explication.

Cependant, le coordinateur résident de l’ONU en Afghanistan, Ramiz Alakbarov, a déclaré qu’ils n’arrêteraient pas l’aide en signe de protestation car il était “important de rester et de livrer”.

“La meilleure façon de parvenir à une solution n’est pas la pression. C’est un dialogue”, a-t-il déclaré la semaine dernière.

Des étudiantes universitaires afghanes s’arrêtent à un stand du personnel de sécurité taliban à côté d’une université à Kaboul. AFP PHOTO : Wakil Kohsar, AFP

Plusieurs ONG ont été autorisées à travailler dans des zones contrôlées par les talibans pendant deux décennies de combats entre le gouvernement soutenu par les États-Unis et les insurgés du mouvement islamiste.

“Avant, il y avait des discussions et des négociations avec les commandants talibans locaux – et même alors, nous avions beaucoup de personnel féminin travaillant sur nos projets”, a déclaré un responsable de l’aide.

“L’objectif a été clarifié, que nous sommes neutres… et notre objectif est d’atteindre les personnes dans le besoin, et rien d’autre.”

La frustration s’est également accrue dans la communauté des ONG parce que l’interdiction est intervenue alors que les travailleurs humanitaires venaient tout juste de pénétrer dans des zones auparavant inaccessibles pendant la guerre.

“De nombreuses parties ont reçu une aide pour la toute première fois, et les employées ont fait partie intégrante de cette réponse”, a déclaré Sayed-Rahman de l’IRC.

L’Afghanistan, qui dépendait presque entièrement de l’aide, a vu son économie au bord de l’effondrement depuis la prise de contrôle des talibans en août 2021, lorsque Washington a gelé des milliards de dollars d’actifs afghans.

“L’hiver dernier, c’est l’aide humanitaire qui a empêché une famine”, a déclaré Sayed-Rahman.

“Si nous ne sommes pas en mesure de fournir l’aide de la même manière, nous allons être confrontés à une situation très horrible dans tout le pays.”