Les talibans “ne peuvent pas être comparés” aux nations européennes sur les questions des droits des femmes (porte-parole)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un porte-parole des talibans a affirmé dans une interview exclusive avec Fox News Digital que les comparaisons entre l’Afghanistan et les pays occidentaux ne sont pas appropriées lorsqu’il s’agit de discuter des droits des femmes et d’autres questions.

“Nous sommes une société différente, une société islamique, nous ne pouvons donc pas être assimilés à une société européenne”, a déclaré le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen.

“Deuxièmement, nous construisons tout à partir de zéro. Maintenant, il y a un an, tout était terminé dans notre prise de pouvoir, et vous avez dans les siècles américains – tous les gouvernements plus anciens – donc vous aurez tout mieux, donc nous ne pouvons pas être égalés “, a déclaré Shaheen. “Nous avons besoin de temps pour tout construire, pour mettre en conformité avec nos lois islamiques, les normes de cette société, et nous espérons qu’avec le temps, nous résoudrons tous les problèmes.”

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul – et du pays dans son ensemble – après que le président Biden a ordonné un retrait précipité des forces militaires américaines d’Afghanistan qui s’est terminé en août 2021, ce qui a conduit beaucoup à dire que le paysage de la sécurité internationale est beaucoup moins sûr.

UN ANCIEN TRADUCTEUR AFGHAN AVERTI DE LA FAMINE ET DE LA CRISE HUMANITAIRE : “RETOUR À LÀ OÙ NOUS AVONS COMMENCÉ EN 2001”

Il y a quelques semaines, les États-Unis ont localisé et tué le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahri, lors d’une opération antiterroriste “réussie” en Afghanistan, et le pays est tombé dans une crise humanitaire.

Les talibans ont également érodé un certain nombre de mesures plus démocratiques que les États-Unis ont aidé à mettre en place dans le pays et ont encore compliqué une relation déjà difficile entre les États-Unis et le Pakistan, l’un des principaux alliés de l’Amérique dans la région. Shaheen semble admettre que le groupe avait encore “besoin de travail”.

LES TALIBAN DIT QU’ILS N’ONT PAS TROUVÉ LE CORPS DU TERRORISTE D’AL-QAÏDA TOUCHÉ PAR LA GRÈVE DE DRONE AMÉRICAINE À KABOUL

Le groupe s’est engagé à protéger les droits des femmes “dans les limites de l’islam”, ce qui a soulevé des questions quant aux droits dont les femmes jouiraient encore sous le nouvel émirat. La communauté internationale a rapidement constaté que la liste resterait très courte.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a exhorté les talibans à “inverser rapidement” les politiques et pratiques envers les femmes et les filles afghanes, qui ont été bannies de l’enseignement secondaire, ce qui, selon le Guardian, est juste en deçà d’une interdiction pure et simple de l’enseignement supérieur pour les femmes.

GRAHAM AVERTIT QUE LE RETRAIT BÂCHÉ DE BIDEN EN AFGHANISTAN EST « MIS EN PLACE UN AUTRE 11 Septembre » : « NOUS NE SOMMES PAS PRÉPARÉS »

Shaheen a poussé une image plus rose que ce que les critiques ont accusé, et a affirmé que les talibans ont travaillé pour intégrer les femmes dans le gouvernement et les rôles de pouvoir et n’ont pas du tout restreint l’accès à l’éducation. Il a également affirmé que le groupe avait placé des femmes à des postes au sein des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la santé publique et de l’intérieur, entre autres.

En effet, Shaheen a admis dans un échange laconique avec Piers Morgan plus tôt cette année que ses propres filles vont à l’école alors qu’elles “observent le hijab”.

“Nous n’avons jamais dit que nous étions contre l’éducation [of women]”, a déclaré Shaheen à Fox News Digital. “C’est un droit universel pour tous. Deuxièmement, l’image n’est pas telle qu’elle est dépeinte par nos adversaires.”

“En ce moment, il y a 450 000 étudiants des universités privées et publiques, tous pour l’Afghanistan, et des millions de filles qui étudient dans les écoles primaires et aussi dans les écoles secondaires”, a-t-il ajouté, affirmant que “ce n’est pas comme si c’était présenté par certains médias .”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’ancien président afghan Hamid Karzai, dans une récente interview avec NPR, a déclaré que les talibans devaient “corriger leurs erreurs dans le pays”, et Shaheen a d’abord répondu que Karzai était “libre de parler aux médias et de voir ce qu’il pense être mieux”, mais a finalement accepté. que le groupe ne “veut pas répéter les erreurs”.