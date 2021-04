Le nouveau calendrier de retrait de Biden maintiendra des milliers de soldats américains en Afghanistan des mois après la date limite du 1er mai négociée par l’administration Trump l’année dernière. Le plan de Biden est un retrait progressif qui doit être achevé au plus tard le 11 septembre, selon un haut responsable de l’administration qui a informé les journalistes mardi sur la condition de l’anonymat en vertu des règles fixées par la Maison Blanche. Biden devrait annoncer la décision mercredi.

Mardi, quelques heures à peine après l’annonce de la décision de Biden, les talibans se sont également distancés d’une campagne de paix intensifiée menée par les États-Unis. Le groupe a annoncé que ses représentants n’assisteraient pas à une conférence de paix en Turquie destinée à relancer des pourparlers bloqués entre les militants et le gouvernement afghan.

«Jusqu’à ce que toutes les forces étrangères se retirent complètement de notre patrie, l’émirat islamique [the Taliban] ne participera à aucune conférence qui prendra des décisions sur l’Afghanistan, » tweeté Mohammad Naeem, le porte-parole du bureau politique des talibans.

«Cela encouragera les talibans», a déclaré un responsable afghan informé des détails du plan de retrait de Biden qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à informer les médias. «Cela leur donne une victoire, et ni le gouvernement afghan ni les Américains n’obtiennent quoi que ce soit en retour», a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il dit, le nouveau calendrier offre au gouvernement afghan une «clarté» et donne aux forces afghanes quelques mois de plus pour «recalibrer» et se préparer correctement au départ des États-Unis.