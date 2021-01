La vidéo, publiée lundi sur le compte Twitter d’un porte-parole des talibans, est intervenue au milieu d’une série de tirs ciblés et d’attentats à la bombe dans la capitale afghane, tuant des dizaines de journalistes, de dirigeants civils, de médecins, de défenseurs de la démocratie et de représentants du gouvernement. . Le chaos a apporté un nouveau type de terreur personnelle dans une ville longtemps habituée aux attaques des insurgés contre des bâtiments officiels et des cibles militaires.

Bien que les troupes américaines quittent le pays, les miliciens ont expliqué: «Il est permis d’utiliser le [American] régime fantoche de Kaboul »et ceux qui l’aident. Des sous-titres anglais accompagnaient sa voix élevée. «Nous portons des armes pour venger nos valeurs et nos institutions», a-t-il déclaré. « Nous obéissons de tout cœur au commandement suprême d’Allah. »

La vidéo a été publiée quelques jours avant la reprise des pourparlers entre les délégués talibans et afghans mercredi après une pause de deux semaines au Qatar. Les responsables de la sécurité afghans ont blâmé les talibans pour plusieurs assassinats ciblés et affirment que les insurgés utilisent de nouvelles tactiques de peur pour «renforcer» leur position à la table des négociations et miner la confiance du public dans le gouvernement du président Ashraf Ghani.

Les meurtres ont conduit des citoyens éminents à prendre des mesures de sécurité supplémentaires ou à ne pas sortir. Les talibans semblent surveiller de près de nombreuses activités; un récent défilé de mode dans un hôtel local a été immédiatement dénoncé dans un tweet d’un chef taliban, qui a accusé « l’ivresse et les idées occidentales » d’avoir envahi la culture afghane et a averti que « tout ce qui est contraire à l’islam » va être détruit.

«Les gens de Kaboul avaient l’habitude de s’inquiéter d’être surpris en train d’attaquer un bâtiment gouvernemental ou une institution internationale. Désormais, ils craignent d’être les prochains sur la liste », a déclaré un agent de sécurité, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à commenter publiquement.

Mais le porte-parole en chef des talibans, Zabiullah Mujahid, a nié toute implication dans les attaques, qualifiant les allégations de « propagande ». Dans un message vocal répondant vendredi aux questions du Washington Post, il a déclaré que les insurgés n’avaient rien à voir avec les meurtres et ont accusé les services de renseignement afghans.

« Nous n’avons pas tué les médecins, les militants de la société civile ou les personnes qui n’ont pas pris les armes contre nous », a-t-il déclaré à Dari. « Ce ne sont pas nos cibles militaires et il ne sert à rien de les tuer. » Si la paix vient, a-t-il ajouté, le pays aura besoin d’Afghans «éduqués».

Mujahid a déclaré que l’objectif principal du groupe était de résoudre les problèmes par le biais de pourparlers, et qu’une « solution militaire » ne serait utilisée qu’en dernier recours.

Malgré ces démentis, les experts et responsables afghans ont déclaré qu’ils ne doutaient guère que les talibans étaient à l’origine de la vague d’attaques. La plupart des victimes ont été tuées dans leurs véhicules, soit par des hommes armés qui se sont échappés à moto, soit par des bombes magnétiques placées sous les voitures. Ils ont déclaré que les insurgés envoyaient un message voilé à divers publics, y compris des responsables afghans essayant de maintenir la confiance du public, des délégués revenant aux pourparlers de paix et des responsables américains dans la prochaine administration.

Le gouvernement afghan a doublé le nombre de policiers et d’autres forces de sécurité qui patrouillent dans la capitale, et les véhicules sont arrêtés et fouillés à de nombreux coins de rue. Des responsables ont déclaré avoir procédé à un certain nombre d’arrestations, et le ministre de l’Intérieur Massoud Andarabi a déclaré mercredi aux législateurs afghans que des détenus avaient décrit une nouvelle « cellule » spéciale dans la province voisine de Logar en train de planifier des attaques contre des personnalités.

« Les bombardements non réclamés et les assassinats ciblés d’activistes de la société civile sont des piliers de la campagne terroriste de Talbn liés à leur stratégie de négociation », a tweeté cette semaine le vice-président Amrullah Saleh, ancien chef du renseignement national. « Ils veulent briser la volonté politique du peuple Afg et exiger des concessions impossibles. »

Les résidents de Kaboul qui effectuent des activités quotidiennes qui les exposent à des dangers, qu’il s’agisse de vendre des vêtements d’hiver usagés sur les marchés en plein air ou de livrer des fournitures en poussette, sont également choqués.

«Si je n’avais pas à nourrir ma femme et mes enfants, je ne sortirais pas du tout maintenant», a déclaré Ali Agha, 26 ans, qui vend des fruits dans un quartier animé de l’ouest de Kaboul. Avec autant d’explosions et d’attaques, a-t-il dit, il a dû changer d’emplacement pour un autre marché plus vulnérable où il gagnait plus d’argent. « Je blâme le président parce qu’il ne peut pas assurer la sécurité du peuple. »

De nombreux Afghans affirment que les responsables américains ont trop donné aux insurgés dans l’accord qu’ils ont signé en février parce qu’ils ne les ont pas liés à des conditions spécifiques liées à la violence et aux liens avec d’autres groupes extrémistes, tout en étant d’accord avec la plupart des États-Unis. les troupes se retirent au printemps.

Depuis la signature du pacte, les talibans ont mené une campagne incessante d’attaques à travers le pays, tuant des milliers de personnes. Mais en octobre, le président Trump a annoncé que les retraits de troupes seraient accélérés, ajoutant au sentiment de victoire imminente des insurgés.

«Les talibans se sentent triomphants et veulent être vus comme durs. Ils ne sont pas intéressés à gagner les cœurs et les esprits », a déclaré Davood Moradian, directeur de l’Afghan Institute for Strategic Studies. Ils utilisent la force pour délégitimer l’État afghan en montrant qu’il ne peut pas protéger le public et pour dissiper une couche de résistance à leur victoire en évitant ceux qui représentent les valeurs de la république afghane. alésage. «

Avec un nouveau gouvernement qui prendra bientôt le relais à Washington, a déclaré Moradian, les insurgés veulent s’assurer que le président élu Joe Biden ne modifie pas les termes du pacte de février ou ne fixe pas de nouvelles conditions pour le retrait des 5000 soldats restants. réduit de moitié le mois prochain. Semant la terreur dans les rues de la ville, a-t-il ajouté, «les talibans disent au nouveau gouvernement:« N’ose pas rouvrir l’accord ». «

Parmi les délégués afghans qui reviennent aux pourparlers de Doha au début de la semaine prochaine, la violence ciblée croissante a créé un sentiment de morosité découragée. Certains ont perdu des amis lors d’attaques récentes ou ont commencé à porter des gilets pare-balles. D’autres ont déclaré que la dureté méprisante de la position des talibans rend difficile de rester optimiste sur les perspectives de paix – ou même de rester poli lors des rencontres avec des opposants cherchant à tuer des gens et à créer le chaos dans leur capitale.

«Les talibans n’ont pas changé. Ils ont soif de pouvoir, mais ils n’ont ni plans ni politiques, ni capacité de diriger un pays. C’est une armée combattante, pas un groupe gouvernemental. Ils savent comment détruire mais pas construire », a déclaré Hafiz Mansour, député et député conservateur. « Nous devons continuer à parler car il n’y a pas d’autre option, mais ce sera difficile. »