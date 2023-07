Les talibans louent Twitter pour la « liberté d’expression »

Le mouvement islamiste préfère le réseau d’Elon Musk à Threads by Meta, a révélé un haut responsable taliban

Le géant des médias sociaux Twitter a reçu une approbation inattendue des talibans, le groupe le félicitant d’avoir soutenu « liberté d’expression » principes et en maintenant ses « crédibilité. »

Le soutien improbable a été exprimé lundi par le haut dirigeant taliban Anas Haqqani. Haqqani a fait l’éloge du réseau, déclarant qu’il avait « deux avantages importants » sur d’autres plateformes de médias sociaux, y compris son rival récemment lancé, Meta-held Threads.

En particulier, Twitter maintient le « liberté d’expression » principe ainsi que son « caractère public et crédibilité », Haqqani a soutenu. Il a également pris un coup à Meta, condamnant cette société soi-disant « politique intolérante » et affirmant que Twitter ne peut pas être remplacé par « autres plateformes » tout à fait.

Les talibans utilisent de plus en plus les médias sociaux, à la fois avant mais surtout après leur prise de contrôle de l’Afghanistan en 2021, Twitter devenant apparemment le moyen de communication public de choix pour eux. L’approbation du groupe islamiste intervient quelques jours après que Meta de Mark Zuckerberg a lancé Threads, un tout nouveau service de microblogging qui a déjà attiré plus de 100 millions d’utilisateurs.

Le lancement a été entaché de multiples scandales, le propriétaire de Twitter, Elon Musk, accusant Meta de « détournement systématique, volontaire et illégal » de la propriété intellectuelle de Twitter et menaçant de le poursuivre. En plus de cela, il a lancé un nouvel assaut personnel vicieux sur Zuckerberg, le qualifiant de « cocu » et le défiant à un « Concours littéral de mesure de bite. »