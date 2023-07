Les talibans l’ont tenue en dehors des cours pendant 2 ans. Aujourd’hui, elle étudie dans une école privée d’élite à Vancouver

Marweh Attai, 18 ans, était assise dans son cours de mathématiques de 11e année en 2021 lorsqu’elle a vu la fin de sa vie telle qu’elle la savait approcher.

Attai a entendu des coups de feu et, lorsqu’elle a regardé par la fenêtre, a vu des explosions.

« Nous savions que cela allait bientôt se terminer, et ces écoles allaient être fermées, et nous allions bientôt être emprisonnés dans nos maisons », a déclaré Attai. La première édition l’hôte Stephen Quinn.

C’était en mai 2021. Trois mois plus tard, les talibans ont pris le pouvoir, fermé les écoles pour filles et restreint les droits des femmes.

Plus tôt cette année, les talibans confirmé qu’il interdira les salons de beauté pour femmes en Afghanistan parce qu’ils offraient des services interdits par l’islam.

La décision était la dernière restriction aux droits et libertés des femmes et des filles afghanes, à la suite de décrets les interdisant d’accéder à l’éducation, aux espaces publics et à la plupart des formes d’emploi.

« Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous ne pouvez plus aller à l’école. Vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez même pas quitter la maison sans un membre masculin de la famille », a déclaré Attai.

« Je me sentais vraiment impuissant. C’est juste très difficile d’être à la maison, d’avoir vos espoirs anéantis. Vous savez que votre avenir est volé. »

« Voyage transformateur »

Aujourd’hui, Attai est l’un des 13 universitaires afghanes qui ont terminé avec succès leur première année complète d’études en Colombie-Britannique

Elles sont ici avec le soutien de Women Leaders of Tomorrow, une organisation à but non lucratif basée à Vancouver qui défend l’éducation et l’autonomisation des femmes et des filles afghanes.

Les talibans ont restreint le droit des filles et des femmes à l’éducation en Afghanistan. (Crédit photo non autorisé)

« Ces personnes courageuses se sont vu refuser le droit à l’éducation en raison de leur sexe, mais grâce au soutien de WLOT, elles se sont lancées dans un voyage transformateur vers un avenir meilleur », a déclaré l’organisation dans un communiqué écrit.

Attai a récemment terminé sa 11e année à Crofton House, une école privée d’élite à Vancouver. Elle y restera pour la 12e année et espère terminer ses études postsecondaires en Colombie-Britannique.

« Dur et inacceptable »

Habiba Nazari, 24 ans, est également à Vancouver et étudie les sciences appliquées interdisciplinaires à l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a également parlé avec La première édition.

Nazari a obtenu son baccalauréat en 2019 et travaillait avec différentes organisations soutenant les droits des femmes.

Elle est partie pour le Kazakhstan cinq jours avant que les talibans ne prennent le pouvoir.

Habiba Nazari, 24 ans, a quitté l’Afghanistan cinq jours avant que les talibans ne prennent le pouvoir. Elle étudie maintenant à l’Université de la Colombie-Britannique. (Habiba Nazari)

« Le jour où j’ai entendu dire que les talibans avaient pris la capitale de l’Afghanistan, je ne pensais qu’aux femmes », a-t-elle déclaré.

« La situation des femmes en Afghanistan est assez difficile et inacceptable pour nous. »

REGARDER | Nazari parle avec Canada Tonight en 2022 de l’interdiction de l’enseignement supérieur pour les femmes dans son pays d’origine :

Ottawa exhorté à agir après que les talibans ont exclu les femmes de l’enseignement supérieur Dwight Drummond de Canada Tonight parle à Habiba Nazari, une étudiante afghane au Canada, de l’interdiction de l’enseignement supérieur pour les femmes dans son pays d’origine et de ses inquiétudes pour ses sœurs qui y étudient. (22 décembre 2022)

Au Kazakhstan, Nazari a étudié la géologie pendant un an. Mais lorsqu’elle n’a pas pu renouveler son visa, elle a été confrontée à la perspective de devoir retourner en Afghanistan.

Cependant, elle a pu entrer en contact avec Women Leaders of Tomorrow et a obtenu une bourse pour étudier à l’UBC.

« Je ne pense pas seulement à moi », a-t-elle déclaré.

« J’ai la possibilité de poursuivre mes études pour mon objectif à plus long terme de continuer à aider d’autres filles afghanes également. »

Les deux jeunes femmes disent qu’il a été difficile de s’adapter à la vie au Canada.

Attai dit que les barrières linguistiques et culturelles auxquelles elle était confrontée étaient difficiles à surmonter, surtout après avoir été absente de l’école pendant deux ans.

Ayant laissé sa mère et son frère derrière elle, Attai dit qu’elle souffre de la culpabilité de la survivante.

Mais elle dit qu’elle est fière de pouvoir poursuivre ses études en Colombie-Britannique et qu’elle espère lutter pour les droits des femmes à l’avenir.

« C’est un problème universel. Aujourd’hui, c’est l’Afghanistan. Demain, ce pourrait être n’importe quel autre pays. »